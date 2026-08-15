Mantiene “Lolita” el Programa de Regularización de Créditos Fiscales

Posible, Condonación de Recargos, Multas y Gastos de Ejecución

Por Nallely de León Montellano

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) llamó a contribuyentes que mantienen créditos fiscales determinados y bajo control de la autoridad, a aprovechar el programa de regularización, cuyo plazo para solicitar los beneficios vence el próximo 31 de octubre.

El beneficio está dirigido a contribuyentes cuyos ingresos no superen los 300 millones de pesos y contempla la reducción del 100 por ciento de recargos, multas y gastos de ejecución, de acuerdo con los requisitos establecidos por el programa.

La solicitud puede realizarse a través del portal del SAT utilizando RFC y contraseña o e.firma, así como directamente en las oficinas de la dependencia.

La autoridad señaló que, en caso de tener dudas sobre su situación fiscal, los contribuyentes pueden acudir a las oficinas para recibir orientación y conocer las opciones disponibles para regularizarse.

De acuerdo con cifras nacionales, al corte del 4 de agosto se habían recaudado alrededor de seis mil 500 millones de pesos mediante este programa, aproximadamente 50 por ciento más que los cuatro mil 500 millones registrados durante el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, se informó que 38 mil 399 contribuyentes han resultado beneficiados a nivel nacional, de los cuales 11 mil 404 corresponden a empresas y 26 mil 995 a personas físicas.