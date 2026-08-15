México te Abraza ha Brindado más de un Millón 567 mil Servicios; “hay Recursos Suficientes Para Atender a los Paisanos”: Presidenta Claudia Sheinbaum

Se les Otorgan Apoyos y Ayuda Para Visitar a Familiares

Del 20 de enero de 2025 al 13 de agosto de 2026 han sido repatriados 271 mil 193 mexicanos y mexicanas, de los que 171 mil 508 ingresaron vía terrestre y 99 mil 685 por vía aérea.

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que México te abraza cuenta con los recursos suficientes para atender a las y los paisanos repatriados a quienes se les facilita el regreso a sus comunidades de origen; estrategia que ha brindado un millón 567 mil servicios a las heroínas y héroes de la patria.

“El día de hoy vamos a platicarles de México te abraza, que hace mucho que no damos información sobre este programa. Está aquí Sergio Salomón Céspedes, comisionado del Instituto Nacional de Migración; y por supuesto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Vamos a platicarles el número de mexicanos que han llegado de Estados Unidos, deportados o repatriados, y cómo los recibimos aquí: si llegan en vuelo, porque muchos llegan en vuelo al sur del país o al Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’, en cualquier lugar, o entran por tierra, hay un lugar para recibirles, un espacio de México te abraza, en donde reciben muchos apoyos y, al mismo tiempo, se les ayuda para que puedan llegar a visitar a sus familiares”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que con México te abraza siempre hay un espacio para recibir a las y los mexicanos repatriados y al mismo tiempo se les ayuda a regresar a sus hogares con sus familias. “Hay recursos suficientes para atender a los paisanos”, añadió.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, recordó que México te abraza tiene por objetivo garantizar una bienvenida cálida y humana a quienes regresan, por ello, se tiene un despliegue territorial en 14 estados para recibirlos y darles atención. Informó que del 20 de enero de 2025 al 13 de agosto de 2026 se han brindado más de un millón 567 mil servicios:

• 453 mil 685 raciones de alimentos.

• 200 mil 105 traslados a comunidades de origen.

• 180 mil 042 tarjetas Bienestar Paisano.

• 138 mil 669 trámites de CURP y actas de nacimiento.

• 98 mil 698 afiliaciones al IMSS.

• 134 mil 371 llamadas telefónicas.

• 88 mil 107 personas alojadas.

• 69 mil 191 atenciones médicas.

• 55 mil 573 tarjetas Finabien.

• 52 mil 197 programas para el Bienestar.

• 22 mil 828 atenciones del DIF.

• 18 mil 644 vinculaciones a empleos.

• 33 mil 095 atenciones de las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA).

• 10 mil 599 atenciones de salud mental.

• 5 mil 017 trámites educativos.

• 3 mil 665 chips de CFE.

• 2 mil 950 atenciones culturales.

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, detalló que, del 20 de enero de 2025 al 13 de agosto de 2026, han sido repatriados 271 mil 193 mexicanos y mexicanas: 171 mil 508 ingresaron vía terrestre y 99 mil 685 por vía aérea en 816 vuelos en 10 aeropuertos. Asimismo, puntualizó que el 55 por ciento de los repatriados son originarios de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Estado de México.