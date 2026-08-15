Rescatan a Nueve Perros en Zona de Derrumbe

Zacatecas, Zac.- Bomberos de Protección Civil Estatal atendieron un reporte sobre una perrita y sus ocho cachorros que habitaban dentro de una grieta entre piedras, en un área identificada con riesgo de derrumbe.

El personal evaluó el terreno y realizó un operativo de rescate seguro. Tras varias maniobras, lograron poner a salvo a la madre y a los ocho cachorros, quienes fueron entregados a un albergue canino para recibir atención, alimentación y cuidados mientras se les encuentra un hogar.

En la acción participaron brigadistas de Protección Civil y bomberos, quienes destacaron la coordinación y el trabajo en equipo para lograr el rescate.