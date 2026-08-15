Zacatecas Formaliza Acuerdos de Hermanamiento con Ocho Municipios

Vínculos no Deben Quedarse en Actos Protocolarios: Varela

Este viernes, la capital de Zacatecas formalizó nuevos acuerdos de hermanamiento con ocho municipios del país como parte del Primer Festival de Ciudades Hermanas Zacatecas 2026, con la intención de generar intercambios y proyectos conjuntos en materia cultural, turística y económica.

Durante el encuentro, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo, encabezó la firma de los acuerdos con Fresnillo, Calera de Víctor Rosales, Jalpa, Guanajuato, Jiquilpan, San Nicolás de los Garza, Durango y San Luis Potosí.

El alcalde señaló que estos vínculos no deben quedarse únicamente en actos protocolarios, sino traducirse en intercambios que puedan beneficiar a las comunidades, particularmente mediante actividades culturales, promoción turística, proyectos económicos y oportunidades para jóvenes, emprendedores y empresarios.

Zacatecas cuenta actualmente con 48 hermanamientos con ciudades de México y otros países. El primero se concretó en 1966 con Azusa, California.

Al festival también acudieron representantes y delegaciones de Estados Unidos, Rumania, Guatemala, Kazajistán, Bangladesh, España, Japón, Italia, República Árabe Saharaui Democrática, República Checa, China y Ucrania, además de autoridades de distintos municipios mexicanos.

El director de Innovación y Desarrollo Económico, Manuel Castillo Romero, señaló que el encuentro busca que los acuerdos se traduzcan en proyectos de cooperación y no únicamente en la firma de documentos.

El Primer Festival de Ciudades Hermanas se realiza del 14 al 16 de agosto, como parte de las actividades con las que Zacatecas busca fortalecer sus vínculos nacionales e internacionales a partir de su vocación cultural y turística.