Estamos Recuperando la Salud Como un Derecho Humano: Presidenta Sheinbaum

“Esa es la Visión de la Cuarta Transformación”

* Inaugura Primera Etapa del Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas, que Beneficiará a más de Medio Millón de Habitantes

El nuevo Hospital contará con 250 nuevas camas y se prevé sumar más de 2 mil camas de hospital durante los dos sexenios de la Cuarta Transformación: ISSSTE.

También tendrá 37 consultorios de especialidades, una megafarmacia con el 100% de los medicamentos necesarios y una Tienda Superissste.

Tampico, Tamaulipas.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración de la primera etapa del nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas, el cual beneficiará a 564 mil 457 derechohabientes, como parte de la visión de la Cuarta Transformación de recuperar la salud como un derecho para todas y todos los mexicanos.

“¿Cuál es la visión ahora? Esa visión que tuvimos con Martí desde entonces, que la educación pública sea un derecho para todas y todos los mexicanos, que el acceso a la salud pública sea un derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier mexicana y mexicano debe atenderse en una institución pública de manera gratuita, no importa si tiene una enfermedad menor o si tiene una enfermedad sumamente grave y lo estamos consiguiendo, poco a poco, pero estamos consiguiendo recuperar la salud como un derecho humano para todas y todos los mexicanos, esa es la visión de la Cuarta Transformación de la vida pública”, afirmó.

La mandataria recordó que en 36 años de gobiernos neoliberales, el acceso a la salud pública fue uno de los derechos que menos atención tuvo, ya que solo se crearon 4 mil nuevas camas de hospital, se formaron menos médicos especialistas, al mismo tiempo que creció el número de pacientes y la medicina privada.

La Jefa del Ejecutivo Federal reconoció a las y los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por el trabajo que realizan todos los días en atención directa a las y los derechohabientes. Informó que previo a la inauguración de este hospital, realizó un recorrido de supervisión por la presa Vicente Guerrero, así como por el acueducto Victoria II, en Ciudad Victoria.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, detalló que este nuevo Hospital General del ISSSTE contará con un total de 250 nuevas camas de hospital y sustituye al viejo hospital de Tampico, con lo que pasarán de 20 a 37 consultorios de especialidades, una farmacia 10 veces más grande con el 100 por ciento de las claves que le corresponden; 20 servicios médicos más, entre los que destacó una sala de hemodinamia, resonancia magnética, sala de hemodiálisis peritoneal, hidroterapia, medicina física, una cabina de audiometría, además de una tienda Superissste.

Resaltó que en seis sexenios se generaron mil 664 nuevas camas en el ISSSTE, mientras que en los dos sexenios de la Cuarta Transformación se van a incluir más de 2 mil camas censables, incluyendo las del nuevo hospital. El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, aseguró que estas nuevas instalaciones no le piden nada a ningún hospital del mundo y cuentan con todo para brindar una atención integral en todas las áreas para garantizar calidad y seguridad en la atención médica.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, agradeció a la Presidenta por esta visita a la entidad, pues resaltó que nunca en la entidad les había tocado que estuvieran tan pendientes del sistema de salud desde la Presidencia de México.