Presidenta Claudia Sheinbaum Entrega Apoyos de Jóvenes Construyendo el Futuro en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Hay Casi Cuatro Millones de Egresados del Programa en el País

A la fecha, 3.6 millones de jóvenes han formado parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece un ingreso de 9 mil 582 pesos mensuales durante un año, seguro médico del IMSS y la oportunidad de insertarse en el mundo laboral: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En Ciudad Victoria, Tamaulipas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de apoyos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya suma más de 3.6 millones de derechohabientes en todo el país que accedieron al derecho de un trabajo digno y a la oportunidad de insertarse en el mundo laboral.

“Ya conocen el objetivo, es dar recursos, apoyo para que puedan tener un año de empleo. El apoyo se le da al joven, a la joven, pero también a la empresa y el objetivo es que se queden trabajando en el lugar donde se les dio la oportunidad. La gran mayoría de los jóvenes que entran al programa consiguen empleo, ya sea que se quedan en el lugar donde están haciendo su trabajo gracias al programa o les da la experiencia de un año para poder conseguir empleo en otro sitio. ¿Cuántos millones ya son, Marath (Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social)? 3 millones 600 mil, casi 4 millones de egresados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro”, informó.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que fueron 36 años de gobiernos neoliberales en los que se excluyó a los jóvenes del acceso a sus derechos, con la idea de que la educación era exclusiva del mérito individual y una mercancía, por lo que se dejó de construir preparatorias y universidades públicas.

Destacó que, con la Cuarta Transformación, México cambió para garantizar el acceso de los jóvenes a derechos como la educación, salud, vivienda, empleo digno con la construcción de más preparatorias, universidades, hospitales y viviendas en todo el país.

“Los gobiernos tienen que abrir los derechos del pueblo de México y en particular de las y los jóvenes. Por eso decimos que el México de los derechos y no de los privilegios se está recuperando, estamos construyendo un México distinto”, agregó.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, detalló que son 3.6 millones de jóvenes los que han formado parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece un ingreso de 9 mil 582 pesos mensuales durante un año a los derechohabientes, seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la oportunidad de insertarse en el mundo laboral.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, agradeció la visita de la Presidenta para entregar estos apoyos a las y los jóvenes de su estado, a quienes reconoció por ser un referente para otros jóvenes, ya que han obtenido resultados destacados en las recientes Olimpiadas Nacionales organizadas por la Comisión Nacional del Deporte (Conade) o en el área del conocimiento, al representar a México en países como Corea o Turquía.

La beneficiaria del programa, Lesslie Brisseidy Quistian Ovalle, agradeció a la Presidenta de México por este programa que le brindó la oportunidad de acceder a un ingreso durante su embarazo; mientras que Ángel Amizadai Álvarez Vázquez reconoció su visión para entender que no todos viven las mismas circunstancias y dar la oportunidad de que todas y todos los jóvenes accedan a un empleo.

Por su parte, la beneficiaria Alexia Carolina Banda Aguilar destacó que Jóvenes Construyendo el Futuro también representa la posibilidad de adquirir experiencia laboral; en tanto que Esly Sarid Luna Rubio reconoció la empatía de la mandataria y expuso que el programa le permitió adquirir experiencia laboral y apoyar económicamente a sus padres. Finalmente, Kevin Owen Balboa Beltrán compartió que tras realizar su capacitación obtuvo trabajo en el mismo sitio en el que fue capacitado.