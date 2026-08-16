“Una Visa no Define a una Persona, en México la Convicción nos Dice que el Pueblo Manda”

Presidenta Claudia Sheinbaum Desde Tampico, Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas.- Desde Tampico, Tamaulipas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional; por ello, afirmó que una visa no define a una persona, ya que en México el pueblo manda.

“Se necesita también convicción en el país, en la soberanía, en reconocer la historia de México, en reconocer la lucha del pueblo de México, en saber que una visa no define a una persona. Una visa es para entrar a un país, o sea, es para entrar a otro país, nada más que en México la convicción nos dice que el pueblo manda, que en México no hay nadie más que mande que el pueblo de México”, afirmó durante la inauguración de la primera etapa del Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas.

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que para ser servidor público en la Cuarta Transformación lo más importante es la convicción, la honestidad para gobernar con amor al pueblo y estar siempre al servicio del pueblo.

“El pueblo de México hoy está más vivo que nunca, más fuerte que nunca con esa convicción y lo más importante es que Gobierno y pueblo son uno mismo”, añadió.