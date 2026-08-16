Reconocen la Entrega y Vocación de los Médicos Veterinarios de Aguascalientes

En el Día del Médico Veterinario Zootecnista

Premian a médicos veterinarios zootecnistas por su trayectoria de servicio y compromiso con Aguascalientes. Carlos Huerta Ibarra y Emanuel Hernández Valdivia recibieron los premios al Mérito Gremial y al Mérito Profesional.

Isidoro Armendáriz García, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (Sedrae), encabezó la conmemoración del Día del Médico Veterinario Zootecnista y destacó que la labor de estos profesionales trasciende el cuidado de los animales, al convertirse en un factor determinante para la salud de las familias y la seguridad alimentaria de Aguascalientes.

Ante integrantes del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Aguascalientes, Armendáriz García reconoció especialmente a quienes han construido una trayectoria de décadas y han hecho de su profesión una verdadera vocación de servicio.

“Reconocemos con orgullo a quienes han dedicado años de estudio, esfuerzo y servicio a cuidar la vida y la salud de los animales. Su labor es fundamental no solamente para nuestras familias, sino también para proteger la salud pública y garantizar la seguridad alimentaria de Aguascalientes. Lo que ustedes realizan es una función muy importante, porque detrás de cada consulta, cada atención y cada acción de prevención existe también un compromiso con toda la sociedad”, destacó.

Añadió que el trabajo de los médicos veterinarios representa un vínculo directo entre el cuidado animal y la protección de la población, particularmente en una entidad donde las actividades agropecuarias tienen un peso relevante.

Durante el encuentro, Rocío Consuelo Sierra, presidenta del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios de Aguascalientes A.C., hizo énfasis en la unidad del gremio y en la responsabilidad de continuar fortaleciendo una profesión que exige preparación, actualización y, sobre todo, vocación.

“Les expresamos nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento. Hoy celebramos ser veterinarios, celebramos una historia construida con esfuerzo, conocimiento y compromiso, pero también celebramos a todas y todos quienes ejercen con pasión esta profesión y que, con su trabajo diario, contribuyen al bienestar de los animales y al beneficio de nuestra sociedad”.

En el marco del evento se reconoció a médicos veterinarios zootecnistas con distinciones por 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y más años de haber egresado de la licenciatura y destacar con una trayectoria marcada por la preparación permanente y el servicio profesional.

El reconocimiento a la trayectoria tuvo además dos momentos especiales. El Premio al Mérito Gremial fue otorgado a Carlos Huerta Ibarra, por su liderazgo, trabajo dentro de la organización y contribución al fortalecimiento del gremio veterinario.

Asimismo, Emanuel Hernández Valdivia recibió el Premio al Mérito Profesional, en reconocimiento a su excelencia técnica, científica, académica y de servicio en el ejercicio de su profesión.

En el evento estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Heriberto Gallegos Serna, presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del H. Congreso del Estado; Mauricio González López, secretario de Turismo del Estado; Erik Rodríguez Cruz, presidente de la Asociación de Criadores y Caballistas del Estado de Aguascalientes; Alicia Guadalupe García Baltazar presidenta de la Federación Mexicana de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies; Jorge Eduardo Ponce Hernández, director de Ganadería de la Sedrae; y Carlos Gutiérrez, presidente de GILSA.