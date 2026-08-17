Carlos Puente Descarta Atentando al Equipo de Geovanna Bañuelos

Señala Falta de Pericia del Conductor, Xerardo Ramírez

Por Gabriel Rodríguez Piña

El diputado del Verde con licencia, Carlos Alberto Puente Salas, dio a conocer que “no comparte, en sentido alguno, la idea de que alguien o alguno dentro del equipo de contendientes de Morena pudiera estar detrás del supuesto accidente que sufrió en días pasados el equipo de trabajo de Geovanna Bañuelos”.

Carlos Puente indicó que él mismo manifestó hace poco un mensaje de solidaridad a la contendiente, “el que por cierto no tuvo respuesta, pero yo sé que con mi intención debió bastar”.

De todas maneras, dijo reiterar su solidaridad con su paisana, con una compañera política y legisladora, con quien debe unirse el buen ánimo.

Sin embargo, subrayó: “No comparto, no creo y me es muy difícil y me resulta prácticamente imposible considerar que alguien, algunas o algunos que estamos transitando por el proceso de la coordinación de la transformación en Zacatecas, mandara hacer una cosa de ese tamaño”.

Asimismo, explicó que luego de escucharlo en los medios, entendió algunas cosas, como que “primero me costaba trabajo entender cómo una motocicleta pudo haber descarrillado a una Suburban”.

A detalle, Puente Salas precisó que “tal cosa le parece un poco compleja, pero cuando me enteré de quién la conducía (Xerardo Ramírez), me hizo un poco más de sentido, luego de lo cual desde luego sé que se realizaron los peritajes y vino el deslinde de responsabilidades”.

Ante ello, pidió ser “muy responsables con los señalamientos que se hacen porque, desde luego, no comparto el hecho de señalar y responsabilizar al jefe del Ejecutivo (David Monreal), por un acto tan delicado como ese.

“Lo mismo que sería igualmente delicado que, tratándose de un accidente, como puede suceder, se le pretenda dar al hecho uno uso de cierta rentabilidad para que se aplique a la política.

“No creo que Geovanna fuera capaz de hacer eso, pero no espero que, tampoco, se lleve el caso dentro de una política que no debe ser”.

El Tema de las Visas

Respecto de la visa norteamericana que hace poco le fue retirada al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, Carlos Puente señaló que ese tema no es un derecho sino un privilegio “que cualquier otra nación brinda a un ciudadano extranjero para permitirle el acceso a su país de distintas maneras”.

Indicó que Estados Unidos otorga varios visados, algunos de ellos son para permanencia estudiantil, de trabajo, turismo y otros. “Yo lo dejo ahí al tanto pero no tengo comentarios al respecto”, precisó.