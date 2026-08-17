Deben Fortalecerse, no Desaparecer, los Bachilleratos Militar y Policiaco: Villalpando

Padres de Familia y Alumnos Tienen que Evitar que los Modifiquen, Asevera

Por Gabriel Rodríguez Piña

Maribel Villalpando Haro, presidenta de la Comisión de Educación en la LXV (65) Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, dio a conocer que más allá de las instrucciones federales emitidas por el titular de la SEP, Mario Delgado, de desaparecer cualquier tipo de instrucción militar en el estado de Zacatecas, serán “los padres de familia y alumnos quienes deberán impedir ese hecho”.

Lo anterior debido a que en días pasados, el titular de la Secretaría de Educación en el estado de Zacatecas (SEZ), Armando Delgadillo, señaló que fue el propio Delgado, quien le pidió borrar del subsistema educativo zacatecano al Bachillerato General Militarizado (BMG) y al Bachillerato General Policiaco (BGP), lo que ha tensado las relaciones entre padres de familia y autoridades educativas en el estado.

Al respecto, Villalpando indicó que “el hecho de desaparecer esos subsistemas educativos no son una opción idónea, no para Zacatecas”.

Explicó que ambos han estado funcionando y dando buenos resultados en la entidad, al grado que el ciclo pasado se tuvo que abrir un grupo más en el BMG para que muchos jóvenes pudieran ingresar a él.

“Me parece que tal hecho debe ser planteado ante un foro en el que tomen parte los padres de familia para que sean ellos quienes decidan qué hacer”.

Además, indicó que lejos de desaparecer, el BMG y el BGP deben fortalecerse de manera constante.

La legisladora subrayó que el hecho es “un caso de éxito y que lejos de borrarlo, habría que fortalecerlo”.

Al respecto, padres de familia inconformes señalaron que tal hecho, sin duda que “tendrá un impacto sicológico entre los jóvenes al vulnerarse su identidad de pertenencia, lo que viola algunos derechos humanos”.

La señora Ruth Zepeda, presidenta de la mesa directiva del plantel y madre de uno de los muchachos que ahí se preparan, dijo que “los jóvenes están en el BMG por convicción y porque desean prepararse ahí y luego continuar su carrera en el Heroico Colegio Militar (HCM)”.

Además, dijo que en días próximos realizarán una asamblea con el secretario Delgadillo Ruvalcaba, para volver a tratar el tema.