Morena Pretende Quitar Representación a las Minorías en Zacatecas, Dice el PRI

“Se Alteran Sustancialmente las Reglas”

Boletín del CDE del PRI.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Zacatecas manifiesta su firme rechazo a la reforma electoral impulsada por Morena, particularmente a la reserva que pretende modificar la forma en que se asignan los espacios de representación proporcional.

La reserva aprobada altera sustancialmente las reglas de representación y genera serias dudas sobre su constitucionalidad, al modificar un mecanismo diseñado para garantizar que la integración del Congreso refleje de manera equilibrada la voluntad expresada en las urnas.

La representación proporcional no es un privilegio de los partidos. Es un derecho de las minorías y una garantía de pluralidad democrática.

Con esta modificación, Morena busca que una mayoría electoral se traduzca en una mayoría legislativa todavía mayor, reduciendo la posibilidad de que las expresiones minoritarias tengan una representación efectiva en el Congreso.

Desde el PRI lo decimos con claridad: no se pueden cambiar las reglas electorales para beneficiar a quien actualmente tiene la mayoría.

La democracia no consiste únicamente en respetar la voluntad de la mayoría. También implica garantizar que quienes no son mayoría tengan voz y representación.

Por eso, el PRI Zacatecas defenderá la representación proporcional, la pluralidad democrática y el principio de que cada voto debe contar y cada sector de la sociedad debe tener la posibilidad de estar representado.

Morena puede tener mayoría en el Congreso, pero tener los votos no significa tener la razón constitucional.

La reforma electoral debe respetar la Constitución, garantizar reglas parejas y proteger la representación de las minorías.

El PRI no permitirá que se utilice una mayoría legislativa para reducir la pluralidad democrática de Zacatecas.

Hoy quieren quitarles espacios a las minorías.

Mañana podrían querer quitarles valor a sus votos.

En el PRI defenderemos siempre una democracia donde la mayoría gobierne, pero donde las minorías también tengan voz.