Reformas y Adiciones a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas

Con 16 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones fue aprobado el dictamen presentado por la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el cual se reforma la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, con el objeto de modificar el procedimiento de asignación de diputadas y diputados por el principio de Representación Proporcional.

El objeto de la reforma es modificar el sistema de integración de las 12 diputaciones de representación proporcional del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, mediante la incorporación del modelo de Lista Definitiva integrada de Lista A y Lista B. Se mantiene la integración de la Legislatura con 18 diputaciones de mayoría relativa y 12 de representación proporcional.

La lista A se integra por seis fórmulas registradas por cada partido político, alternadas por género; la lista B se integra por seis fórmulas de candidaturas que participaron por mayoría relativa y no obtuvieron el triunfo, ordenadas conforme a los mayores porcentajes de votación distrital efectiva obtenidos respecto de las demás candidaturas de su propio partido; la lista definitiva se forma intercalando las candidaturas de las listas A y B, iniciando siempre con la primera fórmula de la lista A y observando la alternancia de género.

Las acciones afirmativas y paridad se mantienen: paridad de género en la integración final del Congreso, 20 por ciento de candidaturas jóvenes, dos fórmulas migrantes o binacionales, y los mecanismos de ajuste para garantizar la integración paritaria de la Legislatura.

el legislador Santos Antonio González Huerta presentó una reserva para los artículos 17, 24, 25, 109, 143, y 275 Bis de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas.

Con 17 votos a favor y 12 en contra fue aprobada la reserva propuesta por el diputado González Huerta.

Fuente: Congreso del Estado