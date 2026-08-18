Aumentan Ingresos de las Arcas Estatales: Contreras

Todo un Éxito, Dice, el Programa de Estímulos Fiscales

Por Gabriel Rodríguez Piña

Ruth Contreras Rodríguez, secretaria de Finanzas, indicó que los programas recaudatorios del sexenio monrealista “han favorecido el aumento de las arcas estatales al lograr una buena evolución de ingresos propios”.

Contreras Rodríguez indicó que lo anterior se debe a la mejora de procedimientos, la profesionalización del personal y a la diseminación de todo tipo de pequeñas oficinas recaudatorias en distintos puntos del estado, así como a la tecnificación de los procedimientos y el acercamiento de todo tipo de servicios al contribuyente, además de los pagos en línea.

La funcionaria dijo que en breve habrá un nuevo edificio dirigido a rentas en Guadalupe en el que habrá además un centro integral de servicios.

Calificó como todo un éxito el programa de estímulos fiscales, aplicados entre enero y marzo de cada año y citó que la pasada emisión del programa Ponte a mano, permitió a más de 40 mil familias regularizar adeudos en contribuciones vehiculares vencidas por un monto de 168 millones de pesos.

“Seguimos aplicando ciento por ciento de estímulos de impuesto sobre nómina a empresas de nueva creación en su primer año de instalación y no hemos creado nuevos montos impositivos al no haber un impuesto anual”, advirtió.

Manifestó su seguridad funcionaril, al referir que en 2026 se espera superar un monto por los cuatro mil 601 millones de pesos en la Ley de Ingresos al ser duplicada esa cifra en relación con el año anterior.

Dijo que esos montos, “se canalizan a la paz, la seguridad y el progreso de los zacatecanos, esfuerzos por los cuales la Federación envió recursos por 44 mil 103 millones de pesos en 2025, es decir, 11 mil millones de pesos más al último año del exgobernador Alejandro Tello Cristerna”.

Fue por eso buen comportamiento que Zacatecas “pudo hacerse de alrededor de 420 millones de pesos más adicionales a las participaciones de 2025 y Zacatecas fue ganador en ese proceso con 3.14 por ciento de calificación cuando muchos, como Campeche, reiteraron más de mil millones a la Federación”.