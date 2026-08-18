Falta de Insumos Básicos, Entre los Principales Problemas del Personal del ISSSTE: Luna Loera

Espera Lograr que Trabajadores se Sientan Escuchados y Atendidos

Por Nallely de León Montellano

Maribel Luna Loera, quien asumió la Secretaría General del SNTISSSTE en Zacatecas, señaló que uno de sus principales objetivos será fortalecer la comunicación con las y los trabajadores para conocer de primera mano sus necesidades y buscar soluciones ante las autoridades.

La nueva dirigente sindical indicó que entre las principales problemáticas que enfrenta el personal del ISSSTE se encuentra la falta de insumos básicos para realizar sus labores, situación que puede repercutir tanto en las condiciones de trabajo como en la atención que se brinda a los derechohabientes.

Entre los materiales que consideró prioritarios mencionó jeringas y agujas, debido a que son insumos de uso cotidiano en las unidades médicas.

Luna Loera explicó que buscará establecer una comunicación directa con los responsables de las distintas áreas para conocer las necesidades particulares de los trabajadores y comenzar a gestionar soluciones.

“Uno de los retos más importantes es que el trabajador se sienta escuchado y se sienta atendido”, manifestó.

Señaló que el sindicato representa actualmente a alrededor de mil 100 trabajadores, distribuidos en 37 centros de trabajo, y adelantó que a partir de este 17 de agosto iniciaría el acercamiento con los responsables de cada sección para identificar las principales demandas.

La dirigente reconoció que las necesidades no son las mismas para todo el personal, por lo que consideró necesario escuchar directamente a cada trabajador antes de establecer una agenda de exigencias ante la parte patronal.

Asimismo, manifestó su disposición para trabajar de manera coordinada con las autoridades y alcanzar acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales y garantizar que el personal cuente con las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones.

Luna Loera afirmó que su equipo se encuentra preparado para iniciar esta nueva etapa y aseguró que buscará que las y los trabajadores del ISSSTE se sientan acompañados y respaldados por su representación sindical.