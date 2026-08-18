Hoy Votarán en el Congreso la Nueva Ley de Búsqueda Para Zacatecas

Diputados Trabajaron en Ella sin Tintes Políticos: Isadora Santivañez

Por Nallely de León Montellano

La LXV Legislatura avanza en la creación de una nueva Ley de Búsqueda para Zacatecas, con la que se pretende fortalecer las labores de localización de personas desaparecidas, mejorar la coordinación entre instituciones y dar mayor participación a las familias y colectivos de búsqueda.

Isadora Santivañez Ríos, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Prevención del Delito, explicó que originalmente el Ejecutivo estatal planteó reformar la legislación vigente; sin embargo, tras un análisis técnico se determinó que las modificaciones necesarias eran suficientes para plantear un nuevo ordenamiento.

La iniciativa ha sido trabajada durante varios meses con la participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el Centro de Justicia para las Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos, las secretarías General de Gobierno, Finanzas, Educación y Salud, además del sistema forense y otras dependencias.

Posteriormente, el proyecto fue presentado a los colectivos de búsqueda y se realizaron mesas de trabajo con las familias para incorporar sus experiencias y necesidades.

El dictamen ya fue aprobado por unanimidad en comisiones y sin modificaciones al documento presentado por la comisión, por lo que se espera que hoy martes sea llevado al Pleno.

Entre las principales propuestas se encuentra la creación de una nueva área dentro de la Fiscalía, la incorporación formal de la Comisión de Derechos Humanos a las labores de búsqueda y la participación de familiares y colectivos en un consejo técnico encargado de aportar en la definición de políticas públicas.

También se plantea crear un nuevo registro de personas desaparecidas que pueda integrarse al esquema nacional, con el objetivo de mejorar el intercambio de información entre municipios y estados, debido a que una persona desaparecida en una entidad puede ser localizada en otra.

La propuesta contempla además mecanismos para agilizar los análisis de laboratorio, incluso con la posibilidad de recurrir a instituciones privadas, así como obligaciones para que particulares proporcionen información que pueda contribuir a localizar a personas desaparecidas.

Otro de los cambios que destacó Santivañez es la incorporación de diferentes alertas de búsqueda de acuerdo con las características de cada persona, como edad, género o discapacidad, además de fortalecer mecanismos como la Alerta Amber y otras herramientas de localización.

La legisladora reconoció que el proyecto del Ejecutivo estatal requería una ampliación importante, pues, a su consideración, presentaba vacíos y dejaba algunas disposiciones únicamente para el reglamento.

“Sí se corrige la plana, porque sí venía incompleta, venía muy general, daba espacio a muchísimos vacíos”, afirmó.

Explicó que algunas disposiciones fueron incorporadas directamente a la ley para que las autoridades estén obligadas a cumplirlas, independientemente de quién ocupe los cargos públicos en determinado momento.

La iniciativa también contempla atender los llamados casos de larga data, es decir, desapariciones ocurridas hace más de 10 o 12 años, cuando las instituciones todavía no contaban con las herramientas tecnológicas y forenses actuales.

Santivañez señaló que uno de los objetivos es establecer obligaciones para que el sistema forense dé seguimiento rápido y particular a los cuerpos que permanecen bajo resguardo, evitando que permanezcan durante meses o años sin los análisis necesarios para su identificación.

Recordó que durante las mesas de trabajo algunas madres buscadoras relataron que pasaron años buscando a sus familiares sin saber que sus cuerpos ya se encontraban en instalaciones forenses.

“Es una falta de verdad, de empatía, de sensibilidad, de humanidad por parte de las autoridades”, sostuvo.

Respecto al presupuesto necesario para implementar la nueva legislación, la diputada indicó que la Secretaría de Finanzas aún no entrega una cifra oficial, aunque ya se solicitó una valoración, debido a que la propuesta contempla nuevas áreas y atribuciones dentro de la Fiscalía.

Adelantó que buscará reunirse con la Comisión de Presupuesto para que las nuevas obligaciones tengan respaldo económico y puedan ser consideradas en la discusión del próximo presupuesto estatal.

Santivañez destacó que, pese a pertenecer a un grupo parlamentario de oposición, el proyecto se ha trabajado con las distintas instituciones y grupos parlamentarios sin obstáculos, según afirmó.

“Le hemos quitado el tinte político, le hemos quitado el tinte partidista”, manifestó.

Finalmente, consideró que la nueva legislación debe construirse a partir de las experiencias de las familias y no únicamente desde las instituciones, por lo que calificó el proyecto como uno de los trabajos “más sensibles y trascendentales” de la actual Legislatura.