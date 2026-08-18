La Reforma Electoral, Para que Dirigencias de Partidos no Impongan Candidatos Impopulares: Santos González

“Ciudadanía Esta Lista Para las Consultas Populares”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Un día después de que se aprobara por mayoría de 16 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones la reforma que busca cambiar la elección de las diputaciones plurinominales, el legislador local por Morena, Santos Antonio González Huerta, señaló que “el pueblo zacatecano tiene la entereza para elegir, fuera de partidos, a sus representantes en la cámara local porque a nosotros nos guían principios supremos”.

Cabe destacar que dicha norma pretende aminorar la asignación de diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, también conocidos como plurinominales, a lo que la oposición calificó como aberrante la jornada previa.

Santos González respondió lo anterior a pregunta realizada por medios, relativa a si “no le habría bastado ya al partido dominante tener mayoría de ambas cámaras, donde estaría sobrerrepresentado, además de tener en sus manos el manejo del Poder Judicial, del Ejecutivo, así como haber desaparecido los órganos reguladores y, durante los últimos días, pretender controlar las audiencias en medios”, a lo que el legislador respondió con un “no. No es así”.

Acompañado de compañeros de bancada como Jesús Padilla, Ma. Dolores Trejo e Imelda Mauricio, González destacó que “Morena no tiene enemigos dentro de la Cuarta Transformación” y que lejos de ello, su partido “tiene aliados en el Partido Verde y el del Trabajo (PT)”.

Se le cuestionó además sobre si no consideraba que Morena ha comenzado a ser investigado en Estados Unidos por lavado de dinero a causa del huachicol fiscal, uno de cuyos últimos signos es el retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador: “Claro que no –contestó– pues a nosotros nos guían principios superiores”.

A detalle precisó que la reforma citada se apega a dichos principios “pues son ellos los que nos han mantenido vivos y así debemos permanecer.

“Lo que me parece un exceso es el viejo sistema arcaico que en materia política nos llevó al actual sistema electoral de desconfianza en lo que se refiere a las candidaturas plurinominales”.

Al explicar lo anterior, indicó: “Resulta lamentable que a estas alturas sean las dirigencias de partidos las que intenten imponer a candidatos impopulares por lo que hemos impulsado esta gran reforma”.

“Creo que la ciudadanía está preparada, capacitada e informada para este y otros muchos ejercicios democráticos impulsados desde la 4T para el caso de las consultas populares y, ahora, con motivo de que puedan participar en la elección sobre quiénes pueden ser sus diputados plurinominales”.

En su momento, Chuy Padilla dijo: “Quienes integramos los partidos con mayor estructura, con esta regla no vamos a estar sobrerrepresentados porque hay un blindaje constitucional que nos lo impide”.