Monreal va por ley que Prohíba el Endeudamiento

“Cuando Menos Para las Próximas Tres Décadas”

Por Gabriel Rodríguez Piña

El gobernador David Monreal Ávila aseguró que, a diferencia de los gobiernos estatales anteriores – Alejandro Tello Cristerna y Miguel Alonso–, “yo no he adquirido deuda alguna” y advirtió además que “elevará a norma constitucional una ley que prohíba la adquisición oficial de pasivos”.

Durante su Informativa de este lunes, Monreal Ávila dijo que los dos exgobernadores habrían comprometido el futuro de los ciudadanos de la entidad cuando ambos se endeudaban mes a mes.

El titular estatal del Ejecutivo mostró gráficas en las que mostró que “el gobierno de Alonso Reyes se habría endeudado con 32 mil 143 millones de pesos y el de Alejandro Tello, con 19 mil 962 millones de pesos.

“Nosotros tenemos en mano las contrataciones bancarias a las que recurrieron [pero no las mostró] que evidencian la frivolidad y la facilidad con las que, de modo mensual, ambos solicitaban deudas por varios millones de pesos, de miles de millones de pesos”.

Cero deuda

Por ello, dijo que se plantea la emisión de una nueva Ley de Disciplina Financiera, “de modo que en adelante (ya) no se va a poder abusar por medio de la deuda a costa de Zacatecas”.

“Tengo en mente realizar un gran debate social para lo que resta de nuestro mandato (un año) con el fin de que haya cero deuda, pues nosotros en 2021 recibimos un estado comprometido, en crisis y sin capacidad de gasto.

“Puedo demostrarles que sí se puede vivir sin deuda y ese gran debate social priorizará que Zacatecas tenga prohibido la contratación de pasivos por mandato constitucional cuando menos para las próximas tres décadas”.

En más cifras, dijo que a su acceso al poder, en 2021, “encontró una deuda por 13 mil 649 millones de pesos, de los cuales, se han pagado alrededor de siete mil 348 liquidados y seis mil 401 millones pendientes”.

Indicó que, para lograrlo, recurrió a la austeridad republicana, con cero gastos, porque “ya no hay en el gobierno un solo teléfono celular que nos pague el pueblo, ni siquiera el mío propio y abandonamos los viajes internacionales”, precisó.

Todo lo anterior ya se puede consultar en la información gubernamental, “con lo cual recuperamos la confianza del pueblo, por lo que de ambos personajes debo destacar que traían la maña de contratar deuda como su más fácil salida entre 2004 y 2021 a partir de la adquisición de compromisos a corto y largo plazo”.