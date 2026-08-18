Urgen Pediatras, Ginecólogos y Enfermeras en el Hospital de la Mujer: Norma Castorena

Por Transición no se han Cubierto Plazas Disponibles, Señala

Por Nallely de León Montellano

El Hospital de la Mujer de Zacatecas mantiene un déficit de personal médico y de enfermería, principalmente de pediatras y ginecólogos, situación que continúa afectando la capacidad de atención en este nosocomio, informó Norma Castorena Berrelleza, secretaria general de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).

La dirigente sindical explicó que, pese a las gestiones realizadas, el Hospital de la Mujer no ha recibido los especialistas que requiere por parte de IMSS-Bienestar, pues las contrataciones se han concentrado en hospitales comunitarios y de menor tamaño, mientras que los de alta concentración, como el Hospital de la Mujer y los hospitales generales de Zacatecas y Fresnillo, continúan con carencias de personal.

Entre las principales necesidades identificó la contratación de pediatras y ginecólogos. Detalló que actualmente existen cinco pediatras efectivos, pero ante la enfermedad de uno de ellos, en ocasiones quedan únicamente cuatro para atender un servicio que, de acuerdo con el sindicato, debería contar con al menos ocho durante el turno vespertino.

En el caso de ginecología, señaló que hacen falta por lo menos dos especialistas, luego del fallecimiento de uno de los trabajadores y la consecuente reorganización del personal.

Castorena Berrelleza advirtió que la falta de personal genera una mayor carga de trabajo para quienes permanecen en las unidades médicas, particularmente durante los turnos nocturnos, lo que puede incrementar el riesgo de errores en una atención que requiere especial cuidado debido a que involucra a mujeres embarazadas, recién nacidos y neonatos.

“Si tú te das cuenta, pues te toca, son muchos niños y son pocos médicos, sobre todo en el turno vespertino”, señaló.

La situación también se extiende al personal de enfermería. La dirigente sindical estimó que existe un déficit de alrededor de 300 enfermeras, pese a que actualmente laboran cerca de dos mil en el sistema, por lo que consideró insuficiente incluso recurrir a las vacantes disponibles para cubrir las necesidades de atención.

Añadió que las carencias se concentran principalmente en los hospitales más grandes, entre ellos el Hospital de la Mujer, debido a la falta de nuevas contrataciones y a las plazas que permanecen pendientes como consecuencia de la transición hacia el esquema de IMSS-Bienestar.

La dirigente explicó que Zacatecas cuenta con alrededor de 202 plazas vacantes que no han podido ocuparse debido al proceso de transición y a trámites que deben pasar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Estas vacantes corresponden, en buena medida, a plazas que quedaron disponibles tras las jubilaciones registradas en 2023, 2024 y 2025. Entre ellas se encuentran espacios para médicos, enfermeras, químicos, personal administrativo y camilleros, aunque señaló que la mayor necesidad se concentra en enfermería.

Castorena Berrelleza indicó que el proceso para ocupar las plazas continúa detenido, situación que también mantiene en incertidumbre a trabajadores eventuales que esperan ser basificados.

A ello se suma, dijo, la falta de fortalecimiento de servicios como el banco de leche del Hospital de la Mujer, cuya operación permanece limitada por falta de presupuesto.

La secretaria general de la Sección 39 sostuvo que el sindicato continuará realizando gestiones ante las autoridades para buscar alternativas que permitan cubrir las plazas y contratar al personal que actualmente hace falta.

“Nos urge la contratación ahorita de enfermería”, afirmó, al señalar que la falta de personal es actualmente una de las principales demandas de los trabajadores de salud.