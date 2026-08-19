Borracho Arrolla y Mata a Adolescente

Aquí Fresnillo

Por Margarito Juárez González

Fresnillo, Zac.- Ayer a la medianoche un adolescente de 14 años perdió la vida al ser atropellado en la carretera estatal que conduce a la comunidad El Mezquite.

La camioneta que lo embistió quedó en el lugar y el conductor fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Vial.

Habitantes de la zona oriente de Fresnillo observaron al menor tirado en la cinta asfáltica, intentaron auxiliarlo y dieron aviso al Sistema de Emergencias 911. Con ello se activó el código de alerta en corporaciones de los tres órdenes de gobierno y en cuerpos de urgencia.

Al sitio acudieron paramédicos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y la Red de Emergencia de Zacatecas (Remeza), quienes al verificar el estado del adolescente confirmaron que ya no tenía signos vitales. Presentaba traumatismo craneoencefálico severo. El cuerpo fue cubierto con una sábana blanca.

Se pidió a elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Estatal Preventiva, Metropol, Guardia Nacional (GN) y militares acordonar la zona para preservar la escena.

El conductor de la camioneta se encontraba alcoholizado y fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), donde se integró la carpeta de investigación correspondiente.

Los elementos de la Dirección de Seguridad Vial realizaron el peritaje para determinar las circunstancias del hecho. También se solicitó la presencia de la Policía de Investigación y Servicios Periciales para las diligencias de campo.

Finalmente, una grúa particular retiró la camioneta y la trasladó a un corralón privado, quedando a disposición del Ministerio Público del Fuero Común de la FGJE.