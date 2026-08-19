Campesinos Protestan en el Congreso

Reclaman por Problemas con Conagua y CFE

Por Nallely de León Montellano

Productores integrantes de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas bloquearon la avenida Universidad y la calle Fernando Villalpando, a la altura del Congreso del Estado, para exigir atención de las autoridades estatales y federales ante los problemas que enfrentan por la regularización de sus títulos de concesiones ante Conagua adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), falta de apoyos y dificultades para comercializar sus cosechas.

La protesta se trasladó al interior del recinto legislativo mientras se desarrollaba la sesión, donde los productores reclamaron a las y los diputados una respuesta ante la situación que enfrentan cientos de propietarios de pozos agrícolas en distintas regiones del estado.

Durante su intervención, uno de los representantes del movimiento cuestionó que productores estén enfrentando procesos ante la Fiscalía General de la República relacionados con sus actividades agrícolas.

“Ahora resulta que por producir alimento nos estamos haciendo delincuentes”, reclamó ante los legisladores.

El productor señaló que, en sus más de 30 años de trabajo en el campo, nunca había visto que un campesino enfrentara una demanda de este tipo por su actividad productiva, al tiempo que cuestionó la falta de respuesta de las dependencias encargadas de atender al sector.

Aseguró que varios productores enfrentan también problemas relacionados con sus pozos y adeudos ante la CFE, mientras otros permanecen afuera de las instalaciones de dependencias como la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en espera de atención.

Uno de los principales reclamos fue precisamente la cartera vencida con la CFE, que los productores no han podido solventar. Explicaron que los trámites burocráticos y posteriormente la pandemia complicaron aún más su situación, mientras que los costos de producción se han incrementado considerablemente.

De acuerdo con los productores, estos costos llegaron a aumentar hasta 300 por ciento, lo que ha hecho más difícil mantener la actividad agrícola y cumplir con las obligaciones económicas acumuladas.

A la problemática de los pozos se suma la situación que atraviesan los productores de frijol, quienes denunciaron dificultades para comercializar sus cosechas ante la falta de precios de garantía.

Señalaron que parte del frijol permanece almacenado en las bodegas de los propios productores y comienza a deteriorarse, situación que ha generado desánimo entre quienes se dedican a esta actividad.

“¿Ya para qué sembramos? No tiene caso”, expusieron al advertir que, de mantenerse las condiciones actuales, cada vez menos productores podrían encontrar condiciones para continuar sembrando.

También cuestionaron el funcionamiento de los programas de acopio de frijol y acusaron presuntas irregularidades en su operación, por lo que solicitaron que se revisen los procesos mediante los cuales algunos productores quedaron fuera de estos esquemas.

Los representantes del sector pidieron además la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender la situación del campo zacatecano y garantizar que los programas dirigidos a los productores continúen, pero con una operación que permita que los beneficios lleguen realmente a quienes trabajan la tierra.

Durante su protesta, los productores recordaron que anteriormente ya habían acudido al Congreso y que, aunque algunos diputados los recibieron y se planteó establecer una mesa de trabajo, aseguraron que no han obtenido una respuesta concreta a sus demandas.

Por ello, exigieron que cualquier reunión que se establezca tenga seguimiento y resultados, independientemente de que la actual Legislatura esté próxima a concluir.

“Que no se les olvide que el campo existe allá afuera”, señalaron ante los legisladores.

Los productores advirtieron que la situación no sólo representa un problema económico para quienes actualmente trabajan sus tierras, sino también un riesgo para la producción de alimentos en los próximos años, ante el abandono y las dificultades que enfrentan para mantener sus actividades.

Finalmente, insistieron en que requieren una respuesta integral que atienda los adeudos de energía eléctrica, la situación de los pozos agrícolas, los costos de producción y las condiciones de comercialización de las cosechas, al considerar que la falta de soluciones está colocando al campo zacatecano en una situación cada vez más complicada.