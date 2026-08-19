El Rector Ignora a las Víctimas de Criminal Cafre de la UAZ

No se Digna en Llamarnos ni Recibirnos: Familia Afectada

Por Gabriel Rodríguez Piña

Alfonso González, hermano de una de las personas arrolladas de modo imprudencial por un camión recolector de basura de la UAZ el pasado jueves, denunció que la Universidad no se ha hecho cargo de los gastos hospitalarios de su familiar y refirió que los requerimientos funerarios de su cuñada, quien murió en el accidente, también tuvieron que ser cubiertos por la familia.

González realizó la denuncia justo en el lugar donde el pasado jueves 13 de agosto una unidad de limpieza de la Universidad Autónoma de Zacatecas arrolló a su paso la unidad automotriz en la que viajaban su hermano y esposa.

Los afectados son Rubén González y Alicia, la señora fallecida en el momento del accidente.

Alfonso explicó que, al momento, el rector Ángel Román “no se ha dignado recibirnos ni mucho menos comunicarse con nosotros”.

El denunciante lamentó el fallecimiento de Alicia su cuñada, mientras que Rubén sigue hospitalizado y destacó que el rector no se ha comunicado con ellos, “por mucho que diga que ya lo hizo así”.

“Tampoco nos ha dado ningún tipo de apoyo económico, pero sí quisiéramos que así lo hiciera porque nosotros multiplicamos gastos a diario y es el momento en que todavía no se nos ha dado el testimonio oficial de los hechos, sólo sabemos que el causante del accidente salió libre de prisión”.

Indicó que, en la misma medida, tampoco han interpuesto ninguna demanda legal alguna en contra de nadie.

“Mi hermano está en malas condiciones y en este momento aún debemos gastos del sepelio, del panteón; Rubén ya está fuera de peligro, pero todavía sigue hospitalizado con varias cirugías pendientes y al momento ya debemos alrededor de 20 mil pesos”.

“Rubén nos dijo que en el sitio del accidente había una alcantarilla en mal estado sobre la que no se podía circular de manera veloz, momento en el cual, el camión de la UAZ se les echó encima; muchos desde Auto Zone Soriana fueron testigos de que los tripulantes de la unidad universitaria venían a alta velocidad desde ahí y luego causaron el accidente.

“Queremos que el rector nos brinde apoyo económico porque el moral creo que no nos lo va a dar nunca”, arremetió.

Rubén tiene al momento diversas lesiones de pulmón, múltiples costillas rotas, lo mismo que una pierna y ambos brazos, “pero emocionalmente él y sus dos hijos están desechos”.