Enfrentaremos la Reforma Electoral con Todas las Herramientas Jurídicas: Peña

Inconstitucional, Señala, Dividir Plurinominales en dos Apartados

Por Gabriel Rodríguez Piña

Carlos Peña Badillo, líder estatal del PRI y legislador por Zacatecas, aseveró que hubo multiplicidad de trucos, llevados a cabo el pasado domingo, por medio de los cuales Morena aprobó el dictamen dirigido a reducir candidaturas plurinominales de la oposición, pero que en medio de ello lesionó a sus aliados, Verde y PT.

Peña Badillo destacó que la historia reciente sobre dicho dictamen es que “fue aprobado y acompañado por mi partido desde el pasado año 2025; sabemos que desde entonces estaba en proceso una Reforma electoral, encaminada a distinguir el porcentaje de distribución de las diputaciones de representación proporcional” (plurinominales).

El representante del PRI añadió: “En ese momento, nosotros visualizamos escenarios político-electorales positivos encauzados a construir una serie de exigencias que (nos) impulsaran a la realización de trabajo en territorio pie-tierra para que incluso aumentáramos nuestros porcentajes de representación y lográramos así alcanzar más espacios plurinominales”.

Peña Badillo lamentó que, poco después, justo en el momento en que llegó al pleno dicho dictamen, topó con la Comisión de Asuntos Electorales (CAE) que, en voz del legislador Saúl Cordero, “decidió retirarlo del pleno, con el fin de que no se votara, lo que en materia legislativa no hizo sino documentar la primera violación a la legalidad en dicha materia en el año 2025.

“Días después, ese mismo documento regresó a la CAE para ser devuelto al pleno, y nunca se le emitió de nuevo”, reiteró.

“Se nos dijo, por parte de la CAE, que el pasado fin de semana en concreto el domingo 16 de agosto, atenderíamos, entre otros puntos y en el pleno una Reforma electoral, lo que nos sonó raro, porque la CAE nunca se reúne”.

Previo a ello, se dieron cita multiplicidad de iniciativas que se propusieron en su momento, las que pudieron ser analizadas para integrarse a ese nuevo dictamen, pero la CAE la desestimó de nuevo, no redactó un nuevo dictamen y, de ese modo, se dio el albazo del domingo pasado.

En Segunda Instancia

De igual manera, Peña Badillo refirió que, “habida cuenta de lo anterior, lo que pasó en Zacatecas puede replicar en todo el país porque este domingo llegamos a la sesión, pero resulta que el dictamen que intentaron someter a votación, era justo el de 2025, que nunca retomaron ni tampoco corrigieron, el mismo que fue cancelado por Cordero en aquel momento.

“Este domingo, en que se dio la votación, con 16 votos a favor lograron sacar adelante dicho dictamen, por lo que justo después pasamos al proceso legislativo de las reservas, en una de las cuales, el diputado Santos González buscó hacer una nueva iniciativa.

“Dicha reserva toca a seis artículos, no al 25, que era el objeto de análisis, motivo por el cual vino otra violenta andanada legislativa que trastocó la Constitución para generar una votación sobre dichas reservas”.

Lo anterior, explicó, porque en ningún espacio constitucional se permite establecer un apartado A y un apartado B en lo relativo a la distribución de las diputaciones proporcionales.

Advirtió que lo sucedido el pasado fin de semana “ni lo vamos a permitir ni lo vamos a tolerar y lo vamos a enfrentar con todas las herramientas jurídicas, una de las cuales es una acción de inconstitucionalidad a partir de un diálogo con las fuerzas políticas que votamos en contra para hacerla valer”.

Achaca desesperación

Para concluir, Carlos Peña se preguntó: ¿de qué manera será la desesperación que tiene el oficialismo, que ni a sus propios aliados: PT y PV respetaron?

“Es claro que cuando nosotros gobernamos, construimos la voz de las minorías, se respetó siempre el equilibrio y, además, se generaron las voces de quienes no tenían representación para conquistar ese tipo de espacios.

“Hay excesos en sus posturas y, en su visión de dictadura, son capaces de correr hasta a los propios de casa, motivo por el cual el PT les abandonó al disolverse su votación al interior de la LXV (65) Legislatura”.

Para concluir, dijo que previo a ello, el diputado del Verde, Carlos Puente. llamó a no votar por esa propuesta oficial, pero que “justo en ese momento, sus tres diputados locales sufragaban a favor de la misma, pero allá ellos y sus líos de casa”, concluyó.