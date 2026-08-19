Es Histórico: Presidenta Claudia Sheinbaum Destaca Incremento de 60% en Consultas de Especialidad en el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar

De Enero-Julio de 2022 al Mismo Periodo de 2026

De enero a julio de 2022 se otorgaron 19 millones 761 mil 024 consultas de especialidad y de enero a julio de 2026 se han otorgado 31 millones 718 mil 713 consultas de especialidad en las tres instituciones de salud pública de México. La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó el incremento de consultas de especialidad en el IMSS Bienestar en los 24 estados federalizados, pasando de 291 mil 518 consultas en julio de 2023 a 624 mil 617 en julio de 2026.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que es histórico el avance en materia de salud, ya que incrementaron en 60 por ciento las consultas de especialidad de enero-julio de 2022 a enero-julio de 2026 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en el IMSS Bienestar, logro que se suma a la inauguración de 32 hospitales en casi dos años, así como la contratación de más médicas y médicos especialistas.

“60 por ciento más de consulta de especialistas médicos en México en los últimos tres años, es una gran nota. 60 por ciento más consultas de especialidad de 2022 al 2026. Del 2025 al 2026, 16 por ciento más de consultas de especialistas, es supernoticia, 36 por ciento del 2024 al 26 entre enero y julio. ¿Va mejor el sistema de salud pública? Pues sí, es un indicador buenísimo, 16 por ciento más consultas que el año pasado y 36 por ciento más consultas que hace dos años. Quiere decir que sí hay médicos especialistas, que la gente se está atendiendo más. Es un superlogro del gabinete de salud, buenísimo”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Resaltó que el crecimiento ha sido notable particularmente en el IMSS Bienestar ya que se han realizado 90 por ciento más de consultas de especialidad en los 24 estados que están federalizados.

“Son indicadores muy claros de que el IMSS Bienestar favorece la atención a la salud de las personas, eso quiere decir que, si vas al médico, te atiende, ¿qué hay que mejorar todavía? Siempre hay espacio de mejora, siempre, pero hoy hay más medicamentos y se atiende a las personas: 90 por ciento, casi el doble de consultas en los 24 estados que están en el IMSS Bienestar, es decir, vamos avanzando”, agregó.

La Jefa del Ejecutivo Federal informó que además de los 32 hospitales que se han inaugurado en lo que va de su Gobierno, al final de este año serán 39 hospitales. *“Es histórico el que en dos años se hayan inaugurado 32 hospitales, el número de contrataciones de médicos especialistas, la cantidad de equipos que se han comprado”, señaló.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que el aumento del 60 por ciento en las consultas de especialidad en las tres instituciones de salud se debe a que pasaron de 19 millones 761 mil 024 entre enero a julio de 2022 a 31 millones 718 mil 713 en el mismo periodo de 2026. Mientras que las consultas generales presentaron un crecimiento del 28 por ciento al registrar 101 millones 233 mil 444 de enero a julio de 2026, en comparación a las 82.9 millones de consultas que se brindaron en 2023.

En el caso de cirugías, el incremento es del 30 por ciento, de enero a julio de 2022 se realizaron un millón 450 mil 969, en el 2026 se han hecho un millón 887 mil 853 procedimientos quirúrgicos.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que en 2024 se realizaron 279 mil 130 cirugías, mientras que en 2025 se realizaron 308 mil 579 de una meta de 300 mil. En consultas en 2024 se dieron 22 millones 536 mil 253 y en 2025 24 millones 291 mil 189 de una meta de 24 millones.

Explicó que la meta para 2026 es realizar 10 por ciento más que en 2025, lo que significa 344 mil cirugías y 26 millones 732 mil consultas. A la fecha, en el periodo de enero-julio 2026 se han realizado 15 millones 289 mil 876 consultas que es 59 por ciento de avance de la meta y 200 mil 341 cirugías, lo que es un avance del 60 por ciento de la meta.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, destacó que entre enero-julio de 2024 se realizaron 841 mil 478 cirugías, en 2026, han sido 1.1 millones de cirugías, lo que significa un avance del 36 por ciento. Sobre las consultas de especialidad en 2024 se realizaron 14 millones 383 mil 034 y en 2026 a la fecha se han otorgado 19.7 millones, un aumento del 37 por ciento. Mientras que las consultas de medicina familiar incrementaron 12 por ciento, al pasar de 58 millones 013 mil 129 a 64.9 millones. Además, se han atendido 10 millones 317 mil 968 urgencias.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, destacó que en lo que va del 2026 se han realizado 29.8 millones de consultas generales, tan sólo en julio se realizaron 4 millones de consultas, el mayor número desde que se lleva registro.

Puntualizó que el IMSS Bienestar ofrece 50 por ciento más consultas que en el 2023, mientras que en los estados que no están federalizados no han tenido cambios significativos; en consultas de especialidad se han realizado 4.3 millones en lo que va de 2026. En tanto que, de acuerdo con la comparativa de julio de 2023 con julio de 2026, se pasó de 291 mil 518 a 624 mil 617 consultas de especialidad.

Asimismo, detalló que el crecimiento en consultas de especialidad en los estados con IMSS Bienestar es del 90 por ciento desde 2023, año en el que inició operación este sistema, en contraste con aquellas entidades sin IMSS Bienestar donde el crecimiento es del 20 por ciento. Informó que las metas hacia el 2030 son: 100 millones de consultas generales, 15 millones de especialidad, 1.5 millones de cirugías y 25 millones de personas atendidas.