Realizan Séptima Edición de Emprender Mujer

Ofrecen Artículos y Alimentos Preparados en Plaza Bicentenario

Por Gabriel Rodríguez Piña

Vanesa Navarro, coordinadora de actividades comerciales en Semujer, dio a conocer que se realiza Emprender mujer en plaza Bicentenario, solamente por esta jornada, para venta de artículos y alimentos preparados por mujeres de distintas localidades.

La funcionaria explicó que Emprende mujer brinda facilidades a las emprendedoras, para que cuenten con un espacio en el que puedan vender sus productos entre las 9 de la mañana y las 18 horas.

Incluidas artesanas, ahí se vendieron diversos productos, lo mismo que participaron otras dependencias, entre las que se dieron a conocer lo que ellas ofrecen de manera directa.

Este martes se vendieron productos elaborados con chile, membrillo, artículos para cuidar la piel, hechos a mano por ellas mismas, tamales, atole y otros.

Se trata de la séptima edición 2026 y se pretende que en septiembre haya otra festividad similar sin olvidar la expo navideña de diciembre próximo en ese mismo espacio.

Vanessa recordó que Semujer brinda además otros servicios como atención sicológica, jurídica y de otro tipo, advirtió.

“La idea es que las emprendedoras cuenten con un espacio físico de dos por tres metros, para que expongan sus productos y se les dé oportunidad de realizar sus ventas”, expresó Navarro.

Paralelamente a ello, Semujer desarrolla caravanas que se llevan y traen a los municipios para que sus pequeños negocios puedan visibilizarse y expandirse, “que es la idea principal del evento”.

“Como tal, Semujer no brinda ningún tipo de subsidio para nadie”, advirtió Vanessa Navarro, “solamente les abrimos las puertas además de que dentro del procedimiento participan diversas empresas que, mediante convenios promotores, les brindan la oportunidad de sacar adelante sus oficios preferidos y de esa manera poder emprender”.