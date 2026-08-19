Respetamos Decisión del PVEM: Lyndi Bugarín

Guarda Hermetismo Sobre su Futuro

Por Nallely de León Montellano

Lyndi Bugarín Cortés, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la LXV Legislatura, afirmó que las y los diputados que fueron desincorporados del partido respetarán la determinación de su dirigencia y asumirán las consecuencias derivadas de la decisión legislativa que provocó su separación.

Luego de que el Comité Ejecutivo Estatal y la dirigencia nacional del PVEM informaran que Bugarín Cortés, Georgia Fernanda Miranda Herrera y José Luis González Orozco dejaron de pertenecer al instituto político, la legisladora señaló que la postura del partido fue leída ante el Pleno y que será acatada por quienes integraban la bancada.

“Nos hacemos responsables de las consecuencias de la misma”, manifestó Bugarín Cortés, al tiempo que reiteró su respeto a la dirigencia del Verde.

La diputada sostuvo que, independientemente de su situación dentro del grupo parlamentario, continuarán trabajando bajo los principios que, dijo, han guiado su labor durante los dos últimos años, entre ellos “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

Aseguró que los tres legisladores mantienen su convicción de respaldar el movimiento de transformación y trabajar por Zacatecas, aunque aclaró que las decisiones relacionadas con una eventual alianza electoral con Morena y el Partido del Trabajo corresponden a las dirigencias de los institutos políticos.

Bugarín Cortés también reconoció la trayectoria del dirigente nacional del PVEM, Carlos Puente, a quien calificó como un político zacatecano “visionario, talentoso y exitoso”, y afirmó que cuenta con su respeto.

Respecto a su permanencia dentro de las estructuras del Congreso, explicó que esperarán los tiempos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Constitución para conocer cómo quedará su situación a partir del inicio del próximo periodo ordinario, el 7 de septiembre.

Señaló que será la Junta de Coordinación Política y posteriormente el Pleno del Congreso quienes determinen las condiciones en las que continuarán desarrollando su trabajo legislativo.

Ante invitaciones de otras fuerzas políticas para incorporarse a sus grupos, Bugarín Cortés descartó adelantar una decisión y sostuvo que esperarán las determinaciones institucionales correspondientes.

Por último, afirmó que, independientemente de si continúan o no dentro del grupo parlamentario del Verde, los tres legisladores mantendrán su compromiso con el trabajo legislativo y con el mandato constitucional que, dijo, les corresponde como diputadas y diputado.