Aguascalentense Conquista Medalla de Bronce en la Serie Mundial de Paranatación

El aguascalentense Silvestre Rincón destacó en la Serie Mundial de Paranatación, celebrada en Guadalajara, Jalisco, donde consiguió la medalla de bronce en la prueba de 50 metros libres, clasificación S7.

El representante de Aguascalientes demostró su calidad y competitividad al subir al podio en esta importante competencia internacional, que reúne a atletas de alto nivel de la paranatación y forma parte del calendario de eventos que impulsan el desarrollo y la proyección de los deportistas rumbo a grandes escenarios.

Con este resultado, Silvestre Rincón sigue sumando logros a su trayectoria deportiva, con lo que pone en alto el nombre de Aguascalientes y demuestra que el talento y la disciplina de los atletas del estado sobresalen a nivel nacional e internacional.