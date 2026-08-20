Con Deterioro, 90% de los Pastizales: Rodríguez

Solo con Buenas Prácticas de Manejo Podrán Salvarse, Advierte

Por Gabriel Rodríguez Piña

El académico universitario, Daniel Rodríguez Tenorio, anunció para el próximo mes de noviembre la realización del Simposio internacional de pastizales y sustentabilidad, en el que convergerán especialistas nacionales e internacionales en la materia.

El médico veterinario Rodríguez Tenorio dijo que el evento se desarrollará entre el 5 y 6 de noviembre próximo en el teatro Fernando Calderón de la capital.

El foco de análisis del simposio se debe a las amenazas que en este momento sufren los pastizales, pues 90 por ciento de ellos presentan algún tipo de deterioro, “por lo que debemos parar esa inercia mediante buenas prácticas de manejo”.

El doctor en ciencias ambientales advirtió que tal hecho “no se va a parar de manera mágica sino mediante la concientización cultura de la sociedad, informándoles que los pastizales son fundamentales para todos.

“Se trata de un problema de relevancia local, estatal y nacional aun cuando me atrevería a decir que incluso mundial”.

Por ese motivo, al simposio concurrirán exponentes de talla internacional, para el caso de Brasil, Argentina, Estados Unidos, México y Canadá.

El simposio contará con alrededor de 12 conferencias magistrales además de un encuentro ganadero donde se presentarán evidencias de los éxitos en la materia, exposiciones fotográficas como parte del Año internacional de los pastizales y exposición de carteles.

Entre las instancias participantes se encuentran la Sociedad mexicana de manejo de pastizales y el cuerpo académico de producción animal de la UAZ, además de la IYRP North America.

Más información en https://veterinaria.uaz.edu.mx/simposio-pastizales/.