En Libertad, Criminal Conductor de la UAZ

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) logró la vinculación a proceso de Armando “N”, señalado por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio culposo, lesiones y daño en las cosas… El caso deriva de un accidente ocurrido el 13 de agosto en el bulevar metropolitano, donde un vehículo recolector de la UAZ y una motocicleta se vieron involucrados en un choque que dejó una persona fallecida y otra lesionada… El juez determinó la vinculación y ordenó como medida cautelar la presentación periódica del imputado.

Sentencia de 50 años por Secuestro Agravado

La Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, Extorsión y Delitos de Alto Impacto obtuvo sentencia condenatoria contra Rafael “N”, imponiéndole 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado… Los hechos se remontan al 9 de agosto de 2017, en el municipio de General Pánfilo Natera, donde el sentenciado, junto con otro individuo, privó de la libertad a varias víctimas… Según la investigación, exigieron la renuncia de una de ellas a su puesto laboral y el pago de dinero para evitar represalias.

Condena de Cuatro Años por Extorsión

En el municipio de Pánuco, la misma Fiscalía Especializada obtuvo sentencia condenatoria contra Marco “N”, quien recibió cuatro años de prisión ordinaria por el delito de extorsión… El caso se originó el 14 de marzo de 2024 y se repitió en diversas ocasiones durante ese año, cuando el acusado exigió dinero a la víctima bajo amenazas de muerte contra él y su hijo.

Violencia Familiar Agravada en Guadalupe

La FGJEZ consiguió sentencia condenatoria de dos años, 11 meses y 29 días de prisión contra Francisco “N”, por el delito de violencia familiar agravada… La agresión se registró en el municipio de Guadalupe, en perjuicio de una víctima cuyo nombre no fue revelado.