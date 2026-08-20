En Riesgo la Sobrevivencia de Perro de la Pradera, Cascabel y Águila Real: FJGP

Al Reducirse sus Hábitats en el Estado, Afirma

Por Gabriel Rodríguez Piña

Francisco Javier Gutiérrez Piña, director de medicina veterinaria en la UAZ, confirmó que el perro de la pradera, la serpiente de cascabel y el águila real han comenzado a perder territorios ambientales en Zacatecas, en un momento de crisis ecológica que se ha acelerado de manera paulatina.

El director de dicha unidad académica universitaria señaló que a pesar de esa condición “se han dado grandes esfuerzos para conservar ese tipo de especies animales”.

En ese sentido, señaló que la legislación ha cambiado mucho de manera positiva, en el afán de que haya mayor número de acciones, así como personal encargado de cuidar a esos animales.

“Sin embargo, los esfuerzos al respecto no son suficientes, no porque no se quieran hacer sino porque se trata de un desafío creciente ante las magnitudes físicas del territorio estatal donde tenemos una biodiversidad gigantesca y privilegiada.

“En este momento, hemos incluso abierto espacios propicios al desenvolvimiento natural de las serpientes de cascabel, mediante la instrumentación de pasos naturales, pero aun así creo que nos hacen falta muchos preventivos más para protegerlas”.

Sí se han Perdido y Muchas

Gutiérrez Piña añadió que “a nivel planetario se han perdido ya muchas especies, pero que hace falta indagar las causas, algunas de las cuales señalan que estas han desaparecido de manera natural sin omitir los efectos de la presencia humana en ese tipo de hechos.

“Tenemos, cierto es, desplazamientos de especies para llegada de otras nuevas por ejemplo en los pastizales”.

Destacó que ejemplo de estos últimos hábitats, es el hecho de que los perros de la pradera en Zacatecas habrían sido desplazados por la presencia mayoritaria de ganado vacuno sobre dichos pastizales, lo que ha reducido su población.

“Contra ello, nosotros hemos realizado todo tipo de actividades preventivas en la materia bajo el desarrollo de adecuaciones científicas para intentar salvarlas”.

Sin embargo, añadió que lo mismo estaría ocurriendo con las serpientes de cascabel y el águila real, a causa de que hemos contribuido a desaparecer sus hábitats naturales.