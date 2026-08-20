Falta de Atención de Gobiernos Agudiza la Crisis del Agro: Alberto de Santiago

Este año se Redujo 50 % de la Superficie Sembrada, Alerta

* Los Productores Enfrentan Adeudos, Trámites Pendientes y Plagas, Mientras se Prepara una Movilización Nacional Para Exigir Soluciones

Por Nallely de León Montellano

El campo zacatecano atraviesa una de sus etapas más complicadas ante la falta de atención a problemas de productores, bajos precios de comercialización, adeudos, trámites pendientes ante instituciones federales, sequía y afectaciones por el gusano barrenador, advirtió Alberto de Santiago Murillo, representante de Agricultores de Áreas Agrícolas y Pecuarias de Zacatecas.

Durante un encuentro con medios de comunicación, señaló que pese a las reuniones sostenidas con autoridades federales, particularmente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), continúan sin resolverse problemas que los productores arrastran desde hace años.

Entre ellos mencionó los títulos de concesión vencidos ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la falta de pago de la cuota energética desde 2022 para algunos productores y asuntos pendientes derivados de la extinta Financiera Nacional.

De Santiago Murillo sostuvo que existen alrededor de mil 500 casos de productores que quedaron fuera de los últimos procesos de regularización, mientras que otros continúan enfrentando procedimientos y sanciones que, aseguró, podrían haberse evitado con una atención oportuna de las autoridades.

Criticó que los trámites administrativos no respondan a los tiempos que requiere la actividad agrícola, pues mientras las instituciones retrasan la resolución de expedientes, los productores deben tomar decisiones inmediatas para evitar la pérdida de sus cultivos.

“En la agricultura hoy riegas; si no riegas, se muere. Hoy fumigas para combatir una plaga o prevenir una enfermedad; si no lo haces, te acabas”, señaló.

Menos Superficie Sembrada

El representante campesino alertó además sobre una reducción importante en la superficie de temporal sembrada durante este ciclo.

Afirmó que, de acuerdo con recorridos realizados en distintas regiones del estado, alrededor de 50 por ciento de la superficie que normalmente se siembra no fue cultivada este año, principalmente por la falta de recursos y las condiciones que enfrentan los productores.

De la superficie que sí fue sembrada, agregó, una parte presenta problemas de desarrollo debido a la falta de condiciones para realizar oportunamente las labores agrícolas.

A esto se suma la falta de lluvias, por lo que advirtió que algunos cultivos que ya se encuentran en floración podrían registrar pérdidas parciales o totales si no se presentan precipitaciones durante los próximos días.

Cuestionan Precios y Mercado

Otro de los principales problemas, dijo, es la falta de precios justos para quienes producen alimentos.

De Santiago Murillo cuestionó que los productores reciban cantidades que no corresponden con los costos de producción, mientras los productos llegan al consumidor final a precios considerablemente mayores.

Por ello, planteó la necesidad de una regulación del mercado que establezca precios a partir de los costos reales de producción y permita recuperar la rentabilidad del campo.

“Si pagamos precios justos en los productos del campo, no hay necesidad de dar apoyos”, sostuvo.

Consideró que una política de precios adecuada permitiría incluso reducir la presión sobre los recursos naturales, pues los productores podrían obtener mayores ingresos con una menor superficie cultivada.

Alertan por Gusano Barrenador

Respecto al gusano barrenador, informó que ya existen afectaciones en ganado de municipios como Calera, Vetagrande y Morelos, particularmente en animales recién nacidos o aquellos que presentan heridas.

Aseguró que los propios ganaderos están asumiendo los costos para combatir la plaga y reclamó una mayor intervención de los gobiernos estatal y federal.

“Lo que queremos es que haya acompañamiento por parte del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal para poder hacer campañas, para poder combatir el gusano barrenador”, manifestó.

Preparan Movilización Nacional

Ante la falta de respuestas, anunció que el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano contempla realizar una movilización pacífica a nivel nacional el próximo 30 de septiembre.

Explicó que la convocatoria no estaría dirigida únicamente a productores, sino que buscarían incorporar a trabajadores de sectores como educación y salud, así como a la sociedad en general.

“Si se cae el campo, se cae todo. Si hay hambre, hay conflictos”, advirtió.

De Santiago Murillo sostuvo que los productores han mantenido disposición al diálogo, pero consideró que las instituciones han incumplido acuerdos y no han resuelto problemas que llevan años pendientes.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a involucrarse y utilizar el voto como una herramienta para exigir resultados a quienes ocupan cargos públicos.

“Necesitamos que la gente que administra el país esté consciente de lo que está haciendo”, expresó.