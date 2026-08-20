Gusano Barrenador ha Llegado a 54 Municipios del Estado: Salud

Confirma Cuatro Casos en Personas

Por Redacción

La Secretaría de Salud de Zacatecas confirmó la presencia del gusano barrenador del ganado en animales de 54 de los 58 municipios del estado y reportó cuatro casos de miasis en personas.

El más reciente corresponde a una mujer de 94 años, residente de la comunidad El Salto, en Pinos, quien se encuentra estable y en recuperación en su domicilio. Los otros casos se registraron en habitantes de Melchor Ocampo y Trancoso.

La dependencia informó que mantiene coordinación con la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas, con el propósito de analizar muestras de pacientes con sospecha de miasis y dar atención oportuna.

Brigadas de vigilancia realizan recorridos casa por casa en localidades afectadas, mientras se refuerzan acciones de prevención.

La miasis por gusano barrenador es una infección causada por larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se desarrollan en heridas de animales y, en ocasiones, en personas.