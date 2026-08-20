Presidenta Claudia Sheinbaum Destaca Inversión de 10 mil 106 mdp Para el PODECOBI de Zapotlán, Hidalgo, que ya Reúne 147 mil mdp en Proyectos

Avanzan las Inversiones y los Polos de Desarrollo:

El PODECOBI de Zapotlán, Hidalgo, cuenta con 130 proyectos que contemplan la creación de 191 mil empleos. Con una inversión de 10 mil 106 mdp, DEWA generará 5 mil 100 empleos, mientras que la Cooperativa Cruz Azul, con la reactivación y reacondicionamiento de su planta cementera en Tula, generará 14 mil 200 empleos.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que avanzan las inversiones y los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), como es el caso del ubicado en Zapotlán, Hidalgo, el cual ya suma 147 mil mdp en inversiones, contemplando 191 mil empleos y al que la empresa DEWA destinará 10 mil 106 millones de pesos (mdp). Además de que la Cooperativa Cruz Azul invertirá 6 mil 500 mdp para reactivar la planta cementera de Tula, que generará 14 mil 200 empleos directos e indirectos.

“Es un Polo muy importante, son 10 mil mdp sólo para la urbanización y después vienen las inversiones también de las empresas. Además de la puesta en operación de la planta de Cruz Azul que durante muchos años por razones internas se quedó sin utilizar. Es una buena noticia para Hidalgo y para el país”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, detalló que en el PODECOBI de Zapotlán los 147 mil mdp son parte de 130 proyectos que generarán 191 mil empleos, lo que forma parte de los proyectos estratégicos para la entidad impulsados por el Gobierno de México como la construcción del Tren México-Pachuca, el Plan Hídrico del Valle del Mezquital y otros Polos de Desarrollo.

Por ello, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo a Hidalgo, ya que, señaló, ha permitido que la entidad esté en los primeros lugares en crecimiento industrial y actividad económica.

La subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo Juárez, resaltó que el PODECOBI en Zapotlán es uno de los más grandes en extensión con 910 hectáreas, que serán desarrolladas con DEWA, que en su primera fase destinará mil 277 mdp para urbanización, 2 mil mdp para la construcción de las dos primeras naves que albergarán empresas; obras que iniciarán en septiembre y que generarán 5 mil 100 empleos directos e indirectos.

Respecto a la inversión de Cooperativa Cruz Azul, señaló que además de ser para la renovación y reacondicionamiento de la planta cementera, también será para la creación de una nueva línea de producción de cemento y la renovación del Hospital Cruz Azul; con todo ello se generarán 14 mil 200 empleos directos e indirectos.

El fundador y director ejecutivo de DEWA Capital, Germán Ahumada Alduncin, destacó que la inversión de 10 mil 106 mdp tiene una visión de largo plazo que será diseñada para recibir empresas de manufactura avanzada, logística, farmacéutica y dispositivos médicos, combinando infraestructura industrial con energía limpia, servicios y equipamiento.

Explicó que la meta es que de los 5 mil 100 empleos que se generarán, el 35 por ciento sea de contrataciones locales con el objetivo de que el crecimiento no se quede dentro de los límites del proyecto, sino que contribuya a mejorar el entorno. “Desarrollar no es solamente construir infraestructura; es crear las condiciones para que un territorio pueda crecer, generar oportunidades y compartir su prosperidad con quienes forman parte de él”, agregó.

El presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez Rangel, explicó que la inversión de 6 mil 500 mdp, además de generar 14 mil 200 empleos, impulsará la producción anual de 3 millones de toneladas de cemento. Mencionó que para el reacondicionamiento de la planta cementera ya se han destinado mil 800 mdp y ha generado mil empleos directos y 10 mil indirectos, mientras que la nueva línea de cemento tiene una inversión de 3 mil 700 mdp, presenta un avance del 85 por ciento con 200 empleos directos generados y 3 mil indirectos.

Además, el Hospital Cruz Azul, con una inversión de mil mdp, contempla quirófanos inteligentes, una torre de consultas de especialidades, salas de terapia intensiva y bancos de sangre que darán servicio a derechohabientes y al público general. Asimismo, con la Liga de Expansión de la Liga MX jugándose en el Estadio Refundación, también ubicado en Tula, se activa la economía de la zona y se acerca el deporte a los y las jóvenes.