UAZ, al Borde del Colapso: Lorena Jiménez

Requiere 700 mdp en Octubre Para Completar la Nómina, Asegura

Por Gabriel Rodríguez Piña

Lorena Jiménez, secretaria general de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) confirmo que, en efecto, será en la segunda quincena de octubre cuando la Universidad entraría en crisis financiera por lo que se requerirán de manera urgente los 700 millones de pesos anunciados hace poco.

Asimismo, reveló que “dentro de la máxima casa de estudios no hay una nómina dorada” (en la que se eroguen anualmente alrededor de 561 millones de pesos) y se dijo dispuesta a “hacer púbicas las nóminas generales de la universidad en todos los niveles”.

Jiménez precisó lo anterior en respuesta a las afirmaciones vertidas el pasado lunes por el gobernador David Monreal, quien durante su Informativa habría aludido a esos y otros temas: “El rector de la UAZ de manera continua revisa esos temas derivados de la nómina frente al gobernador y diversos funcionarios de su equipo”.

Poco después precisó que lo anterior “no se debe a que haya nóminas ocultas sino a que, simple y sencillamente, el recurso anual no le alcanza a la universidad”, por lo que confirmó que, en efecto, “de estado y Federación la UAZ recibe dos mil 600 millones de pesos anuales sólo para pago de nómina”.

Añadió que, en el afán de que la UAZ tenga todas las posibilidades de ofrecer todas las carreras, en sus diversos campus municipales, “requiere cuando menos 3 mil 300 millones de pesos, es decir, 700 millones de pesos más a lo por ambas instancias presupuestado para que podamos pagar nóminas e impuestos correspondientes”.

Insistió en que existe un faltante por alrededor de 715 mdp para 2026 “pero ha sido así siempre por lo que no es que haya una nómina dorada, sino que nunca ha alcanzado para pagarla porque la UAZ se ha expandido y tenemos rechazo cero para los solicitantes en muchas de las primeras opciones, que también tiene costo”.

Explicó que tal es el motivo o la discrepancia entre lo que la Federación y el estado aportan, lo que les ha llevado a tener ese tipo de adeudos incluidos los pagos contractuales.

A ello indicó que “es un hecho la crisis, por lo que en estrictos términos financieros, solamente nos va a alcanzar para pagar la primera quincena de octubre y desde ahorita convocamos a todas las unidades académica para que ahorremos lo más que podamos en gastos de operación, donde hemos optimizado los recursos humanos y podamos cerrar el año de manera más afortunada”.

Lamentó que, en ese sentido, la UAZ no recibiera durante 2025 recursos extraordinarios de parte de la Federación, lo que les daba un respiro “pero, además, se nos advirtió que este año tampoco los vamos a recibir por lo que nuestra crisis es mayor”.

“Las nóminas de la UAZ son públicas, obran en poder del gobierno federal, ellos saben cuánto es lo que tenemos en profesores y no hay nada oculto”.

Cabe destacar que, encima de ello, la UAZ tiene una deuda ante diversas instancias, SAT y Fovissste, mayor a cuatro mil 550 millones de pesos y que su acumulado de intereses por intereses (anatocismo) es por alrededor de tres millones de pesos diarios.