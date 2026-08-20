Continúan Acciones Para Reducir la Presencia del Mosquito del Dengue en Aguascalientes

Como parte de las acciones para reducir la presencia del mosquito transmisor del dengue, continúan las jornadas de nebulización en distintas colonias de la ciudad de Aguascalientes. Durante estos recorridos, brigadas especializadas liberan una fina nube que ayuda a eliminar mosquitos adultos en vuelo y, con ello, disminuir el riesgo de transmisión de esta enfermedad.

La nebulización se realiza con productos especializados para este tipo de aplicación, por lo que no representa ningún tipo de riesgo para la salud de las personas, mascotas ni el medio ambiente.

El secretario de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán, informó que el operativo continuará a partir del viernes 21 de agosto y se extenderá durante las siguientes semanas en diferentes colonias de Aguascalientes.

Detalló que las nebulizaciones se realizarán el viernes 21 de agosto en las colonias España, San Marcos, Zona Centro, Las Flores y San Gerardo; el sábado 22 de agosto, en Ojocaliente I y II, Mirador de las Culturas y Los Pericos; el domingo 23 de agosto, en Municipio Libre, Rodolfo Landeros, Gómez Portugal, Jesús Terán, Jardines de la Cruz y Bona Gens; el lunes 24 de agosto, en Insurgentes, La Estrella, Las Viñas y Morelos, y finalmente, el martes 25 de agosto, en Casa Blanca y Morelos I.

Es importante señalar que la nebulización ayuda a disminuir la cantidad de mosquitos adultos, pero no elimina por sí sola los criaderos; por eso, después de estas jornadas también se realizan acciones de control larvario en las colonias intervenidas.

Para reforzar las medidas de prevención, la Secretaría de Salud recomienda a la población mantener limpios patios, azoteas y jardines; eliminar recipientes, cubetas, llantas, macetas y cualquier objeto que pueda acumular agua, además de tapar los depósitos para evitar que se conviertan en criaderos de mosquitos. También se aconseja utilizar repelente, vestir ropa que cubra brazos y piernas y colocar mosquiteros o mallas en puertas y ventanas para reducir el riesgo de picaduras.

Finalmente, Galaviz Tristán explicó que las nebulizaciones forman parte de una estrategia de prevención que necesita del apoyo de la ciudadanía. “Mientras las brigadas trabajan para reducir la presencia del mosquito en las calles, es importante que la ciudadanía mantenga sus hogares libres de posibles criaderos y ayudar así a evitar que vuelva a reproducirse”, concluyó.