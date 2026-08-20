Policía de Aguascalientes Fortalece su Preparación con Capacitación Especializada de la Marina

La Policía Estatal de Aguascalientes eleva su nivel de preparación con capacitación especializada impartida por la Secretaría de Marina, en áreas como manejo de explosivos, operaciones tácticas y acondicionamiento físico.

El secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Antonio Martínez Romo, destacó que contar con policías cada vez mejor preparados fortalece su capacidad para responder ante situaciones de riesgo y proteger a la población.

Como parte de esta estrategia, 12 oficiales de la Policía Estatal, del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), Grupo K9 y Grupo Dragones participaron durante tres meses en el curso “Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos”, impartido por la Secretaría de Marina en Donato Guerra, Estado de México, donde recibieron entrenamiento especializado para identificar, localizar y atender de manera segura amenazas relacionadas con artefactos explosivos.

La preparación de los policías de Aguascalientes destacó entre los participantes: un miembro del Gopes obtuvo el primer lugar de aprovechamiento y participación de su generación.

La capacitación continuó en Campeche, donde cinco integrantes del Gopes concluyeron el curso “Rapel y Soga Rápida”, impartido durante un mes en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, en Champotón.

Nuevamente, Aguascalientes obtuvo el primer lugar de aprovechamiento, gracias al desempeño de uno de sus oficiales.

Además, tres integrantes del Gopes se graduaron como instructores de acondicionamiento físico, después de completar un mes de preparación especializada en el mismo centro de capacitación de la Marina.

Martínez Romo explicó que estos conocimientos no se quedan únicamente en quienes toman los cursos, ya que los oficiales capacitados los comparten posteriormente con sus compañeros, multiplicando la preparación al interior de la corporación.

La profesionalización de la Policía Estatal es permanente; por ello, Aguascalientes continuará impulsando la preparación de sus efectivos dentro y fuera del estado para contar con policías mejor capacitados, con más herramientas y listos para responder ante cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de la población.