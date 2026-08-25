Festival de Ciudades Hermanas Generó Derrama de 30 Millones de Pesos: Varela

Llegaron 22 mil Visitantes, Celebra

Por Gabriel Rodríguez Piña

Acorde con cifras oficiales que se dieron a conocer la mañana de este lunes, el presidente municipal de la capital, Miguel Varela Pinedo dijo que, producto del Primer Festival de Ciudades Hermanas Zacatecas 2026, se generó una derrama económica a la ciudad por el orden de 30 millones de pesos y que a dicha festividad concurrieron alrededor de 22 mil visitantes durante tres días que duró la celebración.

Al realizar un balance del festival, realizado entre el 14 y el 16 de agosto, Varela Pinedo destacó que, además, la ciudad alcanzó una ocupación de corta estancia en hoteles cercana a 67 por ciento, de acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Hoteles y Moteles de la entidad.

El presidente capitalino dijo que el encuentro contó con una inversión por 5.5 millones de pesos, “lo que produjo actividad para hoteles, restaurantes, comercios, artesanos, transportistas y prestadores de servicios, entre otros”.

En su momento, el titular de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable, Manuel Castillo Romero, detalló que el festival reunió más de 350 actividades, así como promovió la concurrencia de más de dos mil 500 participantes entre artistas, artesanos, ponentes, expositores y representantes de diversas ciudades.

“También participaron delegaciones de 20 países, 12 ciudades y regiones de México, así como 20 municipios de Zacatecas”.

Miguel Varela resaltó que se trató del primer festival en su tipo organizado por el municipio y expresó su deseo de que se consolide como un evento permanente que trascienda administraciones y colores partidistas.

Asimismo, reconoció el trabajo de las distintas áreas del Ayuntamiento y de las cámaras empresariales que contribuyeron a su realización.

Cultura y Turismo Generan Economía y Empleos

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Zacatecas, Alejandro Romero Arenas, señaló que los resultados demuestran que la cultura y el turismo también generan economía y empleos.

“Esta festividad permitió que los recursos circulen entre negocios y familias zacatecanas porque los 22 mil asistentes y los casi 30 millones de pesos de derrama representaron oportunidades para diversos sectores productivos en la capital del estado”.

Por su parte, la presidenta de Canaco Servytur, Gloria Hernández Altamirano, reconoció al Ayuntamiento de Zacatecas y al alcalde Varela por la realización del Primer Festival de Ciudades Hermanas, al considerar que este tipo de encuentros permiten compartir la cultura, tradiciones y riqueza de la capital con visitantes nacionales e internacionales.

“Iniciativas tales fortalecen vínculos entre ciudades, impulsan la promoción turística y cultural, y generan mayor movimiento para el comercio y los prestadores de servicios locales”, detalló Hernández Altamirano.

Finalmente, Miguel Varela destacó que el festival concluyó con saldo blanco, gracias a la coordinación entre corporaciones de seguridad y protección y afirmó que este tipo de encuentros contribuyen a fortalecer la imagen de Zacatecas como destino turístico, cultural y económico, además de proyectar su patrimonio y hospitalidad a nivel nacional e internacional.