Miguel Alonso Denuncia a Ernesto González

“Calumnia, Abuso de Autoridad e Incitación a la Violencia”

A través de sus redes sociales, Miguel Alonso Reyes, exgobernador de Zacatecas, anunció que presentó una denuncia penal contra el titular de la Secretaría de la Función Pública, Ernesto González Romo, por los delitos de calumnia, abuso de autoridad e incitación a la violencia.

El exmandatario señaló que también presentará recursos jurídicos ante instancias como el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado.

Alonso Reyes aseguró que no existe una resolución oficial que demuestre actos ilícitos, por lo que se trata de una persecución política para su perjuicio; sostuvo que los señalamientos son una “cortina de humo” para ocultar la insatisfacción de las y los zacatecanos.

Por su parte, el titular de la Función Pública afirmó que mantendrá su postura y que emitirá un comunicado sobre la denuncia.