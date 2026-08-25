No Tengo Candidata: David Monreal

“Zacatecas Nunca Antes Había Estado tan Bien Como Ahora”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Luego de referir que no tiene ni filias ni fobias en lo político, sino que está adherido a un movimiento nacional en defensa de los sectores sociales más desprotegidos, el gobernador David Monreal añadió “no estar detrás de ningún candidato o candidata mujer [sic]” a sucederlo por su partido en el año 2026.

A pregunta alusiva a que Monreal Ávila estaría apoyando a Verónica Díaz Robles, dijo que “antes me decían que yo ya tenía a mi candidata lista y que la promovía o que yo decía que iba a ser mujer porque es tiempo de mujeres y que las mujeres nacieron para triunfar” a lo que añadió que, en ese aspecto su definición es que ese hecho quedará claro cuando él personalmente emita su sufragio en las elecciones del próximo año 2027.

Y continuó: “Me encuentro ocupado en gobernar y en cumplir y honrar lo que desde un principio ofrecí al pueblo de Zacatecas en lo que, por otro lado, nos ha estado yendo muy bien”.

Advirtió que fuera de los comentarios de que tendría ya una ungida que gozaría de sus apoyos personales y de los recursos del estado para hacerla triunfar, espetó a sus contrarios y les dijo: “Zacatecas nunca antes había estado tan bien como ahora”, resaltó.

“Hoy contamos con condiciones muy afortunadas para el desarrollo nacional e incluso diría que hemos colocado ya los cimientos en muchos aspectos, como deporte, cultura, desarrollo económico, estabilidad social, paz y bienestar.

“Deben saber todos quienes me señalan de tener un as bajo la manga para sucederme, que estoy muy involucrado con la causa social en lo que se refiere a la política de bienestar como el andamiaje de esa política social, de esa justicia social”.

Defendió sus causas y reveló que la política de justicia social se ha tornado en un catalizador de energía “aplicada a los sectores de los que en ningún momento y desde un principio me he apartado”.

Exigencias

En ese sentido, refirió que “Zacatecas se ha vuelto cada vez más exigente en lo que se refiere a la elección de sus gobernantes y creo que todos sus sectores productivos están llamados a la conciencia para que se definan, se decanten para determinar quién representará mejor sus intereses de cara al próximo año 2027.

“Pensar en un gobernador o gobernadora tiene que hacerse con esmero, con conciencia y con el cúmulo de libertades que hemos conquistado los ciudadanos”.

Sin embargo, momentos después arremetió duro contra los partidos PRI y PAN que en el pasado reciente –dijo– causaron severos daños a la sociedad, incluidos el gobierno, el pueblo y a todos los sectores productivos de Zacatecas.

“Y se los puedo demostrar a partir del endeudamiento, las complacencias y el predominio de las organizaciones criminales, no me atrevo a decir que en complicidad, porque si llegara yo a ese nivel de conocimiento, ya hubiera actuado.

“Esos personajes abandonaron las carreteras, a la salud, cuando hoy dicen que ese sistema está mal cuando fueron ellos quienes lo dejaron caer porque todos ellos traen cola desde hace años”.

Refirió que en un momento en el que la ciudadanía tiene acceso a mucha información, es por eso que sabrá elegir adecuadamente el año venidero.

“Lo que puedo decir es que soy y formo parte de un movimiento nacional y estatal en el que creo y al cual no voy a negar mi pertenencia y actitud de lucha como parte de mi visión, porque gobierno para todos mediante hechos patentes en mis ejercicios de gasto y mis sucesivos comportamientos”.

Para concluir, refirió que no trabaja a partir de filias y fobias sino de causas como parte de un movimiento basado en la conciencia social.