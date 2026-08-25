Presidenta Claudia Sheinbaum Anuncia Reanudación de la Exportación de Ganado a Estados Unidos Desde Sonora

Es Resultado del Trabajo Coordinado con EU: Columba López

El Gobierno de México mantendrá el sistema de trazabilidad desde el nacimiento hasta la colocación del ganado en Estados Unidos: Agricultura. Se verificará la dispersión de moscas contra el gusano barrenador, los controles de seguridad en un perímetro de 200 km y se realizarán brigadas para mantener los barridos sanitarios, así como la revisión permanente de los centros ganaderos.

Ciudad de México.- A través de un enlace de Palacio Nacional a Sonora, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la reanudación este 24 de agosto de la exportación de ganado en pie de Agua Prieta a Estados Unidos, con un primer envío de 750 cabezas, que se incrementará gradualmente hasta mil 500.

“Hoy se abre la frontera en Sonora para el ganado”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Desde Agua Prieta, Sonora, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, destacó que esta reapertura es resultado del trabajo coordinado entre las autoridades estatales y estadounidenses, así como de asociaciones y uniones ganaderas.

Detalló que el Gobierno de México mantendrá todo el sistema de trazabilidad desde el nacimiento hasta que se coloque el ganado en Estados Unidos; además de que se verificará la dispersión de moscas contra el gusano barrenador en Chihuahua y Sonora, y los controles de seguridad en un perímetro de 200 kilómetros (km). Asimismo, se realizarán brigadas para mantener los barridos sanitarios y la revisión permanente de los centros ganaderos.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, agradeció las gestiones de la Presidenta de México para reabrir la frontera en beneficio del campo sonorense, el cual, señaló, tiene un nivel histórico en reconocimiento de los estándares sanitarios. Además, celebró que a la producción primaria en el estado se le dará valor agregado a través del Centro Integral Ganadero (CIG) en Hermosillo, Sonora.

El presidente de la Unión Ganadera, Juan Carlos Ochoa Valenzuela, agradeció el apoyo del Gobierno de México para reanudar la exportación de ganado y reiteró el compromiso de la Unión Ganadera para conservar los estándares sanitarios y la reconversión productiva para la exportación.