Todos los Estudiantes de Primaria y Secundaria, con Apoyos en Útiles Escolares, Mochilas y Uniformas: Benelly Hernández

La Inversión es de 750 Millones de Pesos, Afirma

Por Gabriel Rodríguez Piña

Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, titular de Desarrollo Social en el Gobierno del Estado de Zacatecas, aseguró que todos los estudiantes de primaria y secundaria del estado gozan de apoyos en útiles escolares, mochilas y uniformes, con fondos por alrededor de 750 millones de pesos para 2026. En total dijo, se benefician a 425 mil infantes y jóvenes.

La secretaria de Desarrollo Social expuso durante La Informativa de este lunes que en materia de política social, Zacatecas ha expresado su solidaridad con las familias del estado mediante apoyos en útiles escolares, uniformes, calzado escolar e incluso calentadores solares.

Lo anterior, dijo, como parte de una iniciativa de ley que el propio titular estatal del Ejecutivo envió al inicio de su gestión como parte de esas herramientas dirigidas al aprendizaje entre la población zacatecana.

“Tal iniciativa se convirtió en derecho y posteriormente se elevó a rango constitucional por lo que, en este momento, toda las niñas y niños de primaria y secundaria, tienen derecho a recibir sus paquetes de mochilas y útiles escolares, así como los estudiantes de primaria, de uniforme escolar, y en las áreas vulnerables de calzado escolar, además”.

Al tratarse de programas universales, en los 58 municipios del estado se atiende mediante ese tipo de programas con el fin de contribuir a la permanencia de los estudiantes y reducir el rezago educativo, mediante apoyos para fortalecer el bienestar de las familias en las escuelas públicas del estado.

“El monto de estos programas asciende para 2026 a 750 millones 308 mil 123 pesos, que no es un asunto menor, por lo que en otros estados nos preguntan si se trata de programas federales, aunque con orgullo les decimos que son exclusivos del estado de Zacatecas”.

Lo anterior habría beneficiado a diversas cantidades de estudiantes, como en el caso de 2022 en donde se ayudó a más de 286 mil alumnos; en 2023 a más de 443 mil y en 2024 a más de 424 mil.

“Para otorgar esos beneficios, la Secretaría de Desarrollo Social utiliza la matrícula que en ese aspecto tiene la Secretaría de Educación de Zacatecas y se universaliza en 2023 en su actual modalidad”.

Fue en 2025 cuando la cantidad de estudiantes beneficiados ascendió a 525 mil alumnos en útiles escolares, calzado escolar y uniformes, pero este año, el programa beneficiará a “todos los estudiantes en lo que se refiere a útiles escolares, pero luego se aplicará el programa general de uniformes, con el fin de que sean aprovechados por todos los alumnos”.

Para su distribución, dijo que se han repartido las entregas en los 58 municipios del estado, que se realizan mediante la constancia de un formato para transparentar la entrega de los recursos.