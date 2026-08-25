Con más Equipamiento, Tere Jiménez Fortalece Labores de Investigación de la Fiscalía

“En Nuestro Estado, la Seguridad es Prioridad”

La gobernadora entregó vehículos, armas y chalecos tácticos. También se otorgaron reconocimientos por antigüedad laboral al personal de la institución. La FGE se ubica entre las tres mejores evaluadas del país, de acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2026.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó equipamiento, vehículos, y armamento al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Aguascalientes con el propósito de fortalecer sus capacidades operativas.

“Con estos recursos se fortalece la misión de investigar mejor, actuar con mayor eficacia y ejercer con solidez su responsabilidad. En nuestro estado, la seguridad es prioridad y es el motivo para unir esfuerzos, trabajar con altura de miras y hacer que Aguascalientes tenga paz y tranquilidad”, subrayó la gobernadora.

Dijo que estas acciones forman parte del “Blindaje Aguascalientes” para fortalecer las áreas operativas de la Fiscalía y brindar a su personal mejores herramientas para el desempeño de sus funciones, a fin de ofrecer a la ciudadanía una atención cada vez más profesional, eficiente y cercana.

“Su fortaleza institucional, su capacidad técnica y la actuación eficiente de su personal son fundamentales para combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia, y, hoy, los resultados respaldan este trabajo, porque la Fiscalía General del Estado está entre las tres mejores evaluadas del país, de acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2026, elaborado por Impunidad Cero”, destacó.

El titular de la Fiscalía General del Estado, Manuel Alonso García, detalló que entre el equipo que se entregó, destacan armas cortas y largas, chalecos tácticos y 30 vehículos, todo será destinado a fortalecer las labores de la Comisaría General de la Policía de Investigación Criminal.

Precisó que con este equipamiento se busca mejorar las condiciones en las que el personal realiza sus tareas operativas y de investigación, así como optimizar el uso de los recursos materiales y humanos para atender de manera oportuna las necesidades de la población.

“Este equipamiento significa capacidad de respuesta, respaldo institucional y la certeza de que quien sale todos los días a proteger a otros también merece sentirse protegido por su institución. Gracias, gobernadora, por todo tu apoyo para proteger y cuidar a quienes nos cuidan”, indicó.

En el marco del evento, también se entregaron reconocimientos por antigüedad laboral a trabajadoras y trabajadores de la Fiscalía General del Estado por 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio, en retribución a su trayectoria y compromiso con la procuración de justicia.

A nombre de los homenajeados, Rafael Hermenegildo García de la Torre, inspector de Investigación Criminal de la FGE, agradeció el apoyo de las autoridades; “servir a Aguascalientes es un honor; gracias por respaldar nuestra labor y por impulsar una fiscalía cada vez más profesional, cercana, justa y humana”, subrayó.

En el evento que se realizó en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, también estuvieron Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso del Estado; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Julio Cruz Cruz, comandante del 12.º Batallón de la Guardia Nacional; Maribel Chávez Arriaga, fiscal federal en el Estado de Aguascalientes; Luis Gaistardo Serrano, jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia; Karla Martorell Moya, coordinadora de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia del Estado, y Michelle Olmos, directora general del C5i.