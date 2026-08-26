Denuncian Fallas en Atención y Comunicación en el Hospital del IMSS “Emilio Varela Luján”

Usuarios Piden Trato Digno y Oportuno

Por Nallely de León Montellano

Familiares de pacientes de Hospital General de Zona No. 1 del IMSS “Emilio Varela Luján” denunciaron problemas en la atención, así como falta de información, luego de que una mujer permaneciera varias horas en espera de una cirugía que finalmente no se realizó debido a una falla en los equipos de anestesia.

La familiar de la paciente explicó que su mamá ingresó alrededor de las 7:00 horas para ser intervenida quirúrgicamente. Como parte del procedimiento, entregaron un número telefónico y permanecieron afuera del área correspondiente.

Durante la mañana preguntaron en un par de ocasiones por la paciente y les informaron que todavía no había salido nadie de cirugía. Cerca de las 13:30 horas, la familiar decidió subir nuevamente y encontró a su madre en el piso. “Yo pensé que la habían operado, pero cuando la vi le dije ‘mamá’ y me dijo ‘no me hicieron nada’”.

La mujer le contó que desde aproximadamente las 10:00 horas había regresado a su habitación y que nadie le había explicado a la familia que la intervención había sido suspendida.

Más tarde, la familia recibió la explicación de que se presentó una falla en uno de los equipos de anestesia, por lo que únicamente se estaban realizando cirugías consideradas prioritarias o urgentes. La familiar inconforme dijo entender que un equipo puede fallar y que eso obligue a modificar una cirugía programada, pero cuestionó que nadie les hubiera avisado.

“Si una cirugía se va a retrasar, si se va a cancelar o si un paciente va a regresar a piso, ¿por qué no se le informa a su familiar?” Además, señaló que su madre permaneció en ayuno debido a la cirugía que tenía programada y que la familia había cumplido con permanecer en el hospital y proporcionar un número telefónico para cualquier aviso.

“No estoy pidiendo que operen a mi mamá antes que a otra persona. Estoy pidiendo trato digno, información y comunicación”.

Otros Casos

La denuncia no fue la única. Familiares de otros pacientes también señalaron situaciones que, aseguran, reflejan problemas en la atención. Una de ellas relató el caso de una mujer que fue trasladada desde temprano para realizarse un estudio y que no regresó al hospital sino hasta alrededor de las 20:00 horas.

Según el testimonio, permaneció varias horas sin comer y con frío. A esto se suman señalamientos contra personal de seguridad por presuntos malos tratos hacia familiares de pacientes, así como quejas relacionadas con el área de Trato Digno.

De acuerdo con los usuarios, hay personas que han acudido durante varios días en busca de atención en esta área sin encontrar a personal que los atienda, entre ellas pacientes que llegan incluso con muletas.

También trabajadores del sector privado que laboran en el hospital han manifestado inconformidades por presunto hostigamiento y malos tratos. Señalan que esta situación se ha presentado durante varios años y que incluso algunos empleados han terminado por renunciar.

Por todo lo anterior, el llamado a las autoridades correspondientes, es atender a pacientes y usuarios con dignidad y de manera oportuna, ya que, señalaron, actitudes de esta índole puede derivar en una desgracia o bien, complicaciones importantes, principalmente para pacientes hospitalizados.