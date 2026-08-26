En Protesta por Carencia de Personal, Toman la Escuela Secundaria Técnica 1

Ni Siquiera Cuentan con Director, Acusan

Por Nallely de León Montellano

La falta de personal directivo, de trabajo social y de algunos docentes llevó este martes a trabajadores de la Escuela Secundaria Técnica 1 “Lázaro Cárdenas del Río” a tomar las instalaciones del plantel, en demanda de que el ciclo escolar inicie con una plantilla completa.

La inconformidad tiene su origen en un conflicto que se mantiene desde noviembre pasado y que, de acuerdo con los trabajadores, derivó en el retiro de dos integrantes del personal por motivos de resguardo. Aunque posteriormente obtuvieron una resolución favorable, hasta ahora no han sido reincorporados a la escuela ni se les ha definido formalmente su situación laboral.

La representación sindical del plantel explicó que desde enero se han realizado reuniones con autoridades de la Secretaría de Educación y la Sección 34 del SNTE, en las que se planteó que el regreso a clases se daría con el personal completo. Sin embargo, al comenzar las actividades, esto no ocurrió. Además de la situación de los dos trabajadores, la escuela enfrenta la falta de otras figuras necesarias para su funcionamiento, entre ellas la dirección y el área de trabajo social, así como algunos docentes.

La ausencia del director, señalaron, no sólo representa un problema para el personal educativo. También comienza a generar dificultades para padres de familia, quienes requieren de esta figura para realizar trámites y organizar actividades relacionadas con el funcionamiento del plantel.

Como ejemplo, señalaron que los padres de familia no pudieron concretar un proyecto necesario para el manejo de la cuota anual, debido a que éste debía elaborarse conjuntamente con la dirección de la escuela.

“Lo que nosotros no queremos es afectar a la comunidad escolar”, señalaron los trabajadores, quienes aseguraron que su intención es que el conflicto sea resuelto durante esta semana y que las clases puedan comenzar de manera regular.

De acuerdo con los inconformes, durante las conversaciones con las autoridades se les aseguró que el personal llegaría al plantel, incluso se les informó que algunos trabajadores se incorporarían entre las 10 y 11 de la mañana; sin embargo, esto no ocurrió, por lo que decidieron mantener tomada la escuela.

La protesta cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores del plantel.

De una plantilla de 53 integrantes, alrededor de 49 firmaron el documento mediante el cual respaldan la petición.

Además de exigir que se complete la plantilla, los trabajadores demandan certeza laboral para los dos compañeros que fueron retirados del centro educativo, ya sea mediante su reincorporación o su asignación a otro espacio, pero con un documento que garantice formalmente sus derechos laborales.

La representación sindical sostuvo que no se busca perjudicar a los estudiantes, sino evitar que el ciclo escolar arranque nuevamente con carencias de personal que terminen afectando las actividades académicas y administrativas de la comunidad escolar.