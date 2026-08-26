Es un Timbre de Orgullo que me Denuncie Miguel Alonso: Ernesto González Romo

“Se le ve Descompuesto, Inestable y Raro”, Revira

Por Gabriel Rodríguez Piña

Luego de referir que el actual diputado federal priísta y exgobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes luce descompuesto, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Ernesto González Romo, reviró –al lado de un puente construido durante la administración de Alonso Reyes– que “ciertos tipos de obras públicas evidencian la enorme corrupción de esa administración a causa de que, por ella, se cobraron hasta 10 millones de pesos por su construcción”.

Añadió no temer a las demandas legales del exgobernador e indicó que, mediante pruebas, demostraría las enormes cifras de corrupción del actual legislador tricolor.

Al reaparecer una jornada después de que Miguel Alonso entablara en contra de González Romo diversas quejas y demandas legales ante la Fiscalía General de Justicia del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral (INE), el secretario de la SFP se refirió de nuevo a los elevados grados de corrupción del extitular estatal del Ejecutivo, Alonso Reyes (2010-2016).

El funcionario refirió que en el video hecho circular por Alonso Reyes el pasado lunes por la noche “se le ve descompuesto, inestable y raro en un servidor público de su experiencia”.

Añadió que “Alonso Reyes había cuidado mucho no salirse de sus casillas, pero durante los tres últimos ataques públicos que me ha lanzado, se le nota desesperado y descompuesto por lo que (yo) decidí esperar para hacer una reflexión y compartirla con ustedes”.

Acto seguido, González Romo se ubicó frente al caracol de uno de los puentes que, según dijo, se construyó en tiempos de Alonso Reyes, y del cual se cobró en más de 10 millones de pesos, que comunica a una zona poco concurrida del parque Arroyo de la Plata con un lote baldío.

Luego dijo: “Miguel, es un timbre de orgullo que me denuncie por exhibir y documentar la corrupción pues no hay mayor orgullo –para un servidor público encargado de combatirla–, que ser denunciado por otro servidor público que tiene los antecedentes tan deteriorados que tiene usted.

“Eso es un timbre de orgullo personal, pero yo lo voy a combatir (a usted en los tribunales) porque si al final estos me dan la razón, quedará más que documentado que (nosotros) siempre documentamos que su administración representó derroche, frivolidad, dispendio, corrupción y abandono del servicio público”.

Asimismo, citó que en caso de ser procesado, estará en el pensamiento de la ciudadanía el hecho de que quien lucha en contra de la corrupción, y de que las instituciones de justicia tienen aún mucho camino por recorrer.

Además, “si he de ser procesado (por demostrar) que su gobierno heredó una enorme deuda pública a Zacatecas, combatiré esa injusticia porque aquí están los documentos y los datos que sustentan mis dichos”.

Ante la posibilidad de que se le procese legalmente, González Romo dijo además que la administración de Alonso Reyes habría presentado una observación por alrededor de dos mil millones de pesos en un solo año por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

E insistió: “Que se me procese, lo mismo que (usted hizo) en el abandono de la seguridad, o igual por denunciar que usted obtuvo un terreno al hacerse pasar como parte de la UAZ”, insistió.

Dijo: “Usted es un hombre poderoso y con recursos, que forma parte del grupo violento de su líder, ‘Alito’ Moreno, pero es un honor para mí luchar contra la corrupción”.