Plantan 50 Árboles en Representación de 50 Desaparecidos

Mantienen Vivo el Vínculo con los Ausentes

Por Nallely de León Montellano

Con el nombre de sus hijos, hermanos y familiares desaparecidos colocado junto a cada árbol, integrantes del colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor plantaron este martes 50 ejemplares como parte del Jardín de la Esperanza Viva, una acción con la que buscan mantener presente la memoria de quienes continúan ausentes y, al mismo tiempo, representar la esperanza de volver a encontrarlos.

Guillermina Camacho de la Serna, integrante del colectivo, explicó que la actividad se realizó previo al 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, y que cada familia asumirá el compromiso de cuidar el árbol que representa a su ser querido.

La idea, explicó, es acudir periódicamente para revisar que se encuentre en buenas condiciones, llevarle agua, retirar la hierba y protegerlo, como una manera simbólica de mantener vivo el vínculo con la persona que no está.

“Está representando la ausencia de nuestros hijos. Con la ausencia de nuestros hijos estamos dando vida ahorita”, expresó. Camacho de la Serna señaló que la intención es que, si algún día sus familiares regresan a casa, sean ellos mismos quienes continúen cuidando el árbol junto con sus familias.

“No sabemos cuándo van a regresar, pero tenemos la esperanza de que regresen y, cuando ellos regresen, ellos van a ser responsables de su arbolito junto con la familia”, comentó. Sin embargo, reconoció que para las familias la desaparición representa una ausencia que permanece todos los días y que también implica prepararse emocionalmente para distintos escenarios.

Explicó que mientras mantienen como principal objetivo encontrar a sus familiares con vida, con el paso del tiempo también han tenido que prepararse psicológica y tanatológicamente para enfrentar la posibilidad de encontrarlos sin vida.

“Sabemos que a través de más tiempo hay la otra posibilidad.

Nos preparamos también psicológicamente, tanatológicamente para el dolor de la vida y la muerte, pero ahorita lo que corresponde es tener su memoria presente”, dijo.

Por ello, las actividades que realizan durante estas fechas no se limitan a la búsqueda.

También buscan recuperar las historias de quienes desaparecieron y recordar a la sociedad que detrás de cada carpeta existe una familia que continúa esperando.

“Los desaparecidos no son cifras.

Los desaparecidos tienen sus familias, los desaparecidos los recordamos nosotros.

Los desaparecidos tienen nombre, tienen sueños, tuvieron una vida cuando estaban con nosotros”, sostuvo.

Como parte de esta intención de mantenerlos presentes, este miércoles se realizará una exposición de memorias que reúne el trabajo realizado por las familias durante los últimos años, con fotografías, recuerdos e historias de sus seres queridos.

La jornada de actividades también incluyó los días 24 y 25 de agosto un taller de ciencias forenses e identificación humana, en el que familiares recibieron información sobre los procesos utilizados para obtener perfiles genéticos y la identificación de restos, particularmente restos óseos.

De acuerdo con Camacho de la Serna, este tipo de capacitación permitió a las familias comprender mejor por qué en algunos casos los procesos de identificación pueden tardar, qué factores influyen en el análisis de los restos y cómo funcionan los equipos utilizados actualmente por los servicios periciales.

“Ahora sí entendemos el trabajo de la genética forense”, relató sobre lo expresado por algunas de las participantes. Las actividades continuarán durante los próximos días. El jueves se tiene previsto abordar los avances del Programa Estatal de Búsqueda; el viernes se realizará una velada en Plaza Goitia, donde las familias colocarán fotografías, flores y veladoras de sus desaparecidos.

Para el sábado se llevará a cabo una marcha que partirá a las 10:00 horas de la 30-30 con destino a Plaza Goitia, donde se realizará la acción denominada “La silla vacía”, una representación del lugar que permanece sin ocupar en las mesas y hogares de las familias desde que uno de sus integrantes desapareció.

Camacho de la Serna explicó que la marcha no llegará a Plaza de Armas debido a las actividades de la Feria Nacional del Libro, por lo que se concentrarán en Plaza Goitia, donde también realizarán un pronunciamiento y expondrán sus exigencias.

El colectivo también contempla que las acciones de visibilización puedan replicarse en otros municipios, como ocurrió con actividades anteriores realizadas en Río Grande, Fresnillo, Jerez, Zacatecas y Guadalupe. Para las familias, dijo, organizarse en colectivo se ha convertido en una forma de enfrentar una ausencia que difícilmente puede sobrellevarse de manera individual.

“Seguimos en la lucha, en la lucha de la verdad y la justicia. Estamos aquí para hacer visibles a nuestros hijos”, afirmó. También pidió a los habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas cuidar los 50 árboles recién plantados y evitar que sean dañados, pues cada uno representa a una persona que continúa siendo buscada.

“En cada arbolito está el nombre de nuestro hijo, el dolor de una madre de no encontrar a su familiar y esto refleja la memoria, la esperanza de que algún día él regrese”, concluyó.