Tere Jiménez Celebra a Abuelitas y Abuelitos: Reconoce su Legado y Aportaciones a Aguascalientes

Encabeza el Festejo del Día del Abuelo 2026

La gobernadora encabezó el festejo por el Día del Abuelo, organizado por el DIF Estatal y el DIF del Municipio de Aguascalientes. Compartió un momento de convivencia y alegría con más de cinco mil adultos mayores.

Ante más de cinco mil adultos mayores y en un ambiente de alegría, música y sana convivencia, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó el festejo del Día del Abuelo 2026, donde reconoció a las y los adultos mayores como parte fundamental de la historia y del desarrollo de Aguascalientes.

Durante este encuentro, organizado por el DIF Estatal y el DIF del Municipio de Aguascalientes, la gobernadora destacó que las generaciones mayores han dejado una profunda huella en la entidad, gracias a su trabajo, esfuerzo, experiencia y valores, que hoy forman parte de la sociedad que se tiene en Aguascalientes.

“Queremos agradecerles por lo que han hecho por Aguascalientes, agradecerles por su vida, por su trabajo y esfuerzo; gracias a ustedes somos una sociedad de gente buena, un lugar donde podemos vivir contentos; y yo les quiero agradecer siempre ese esfuerzo y por su vida, muchísimas gracias a todas y a todos”, les dijo la gobernadora a las y los abuelitos.

Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal, mencionó que con este festejo se celebra la vida y la existencia de todas las personas mayores que son ejemplo de enseñanza y valores para toda la sociedad.

De igual manera refrendó el compromiso del DIF Estatal de seguir impulsando acciones que promuevan una vida plena para las personas adultas mayores.

Aurora Jiménez comentó que en este festejo participaron más de cinco mil adultos mayores de los municipios del interior del estado, de los Clubes de la Tercera Edad y del Centro Gerontológico del DIF Estatal. Asimismo agradeció al presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, por unir esfuerzos y voluntades con el DIF Estatal para organizar este magno evento.

Leo Montañez, presidente municipal de Aguascalientes, reconoció el importante papel que desempeñan las y los adultos mayores en las familias y en la sociedad de Aguascalientes.

“Los abuelitos son el corazón, nos han forjado con sus valores y principios, nos han enseñado a seguir adelante a pesar de las adversidades, a trabajar, la honestidad y la cultura del esfuerzo”, dijo.

Asimismo, agradeció la voluntad y disposición de la gobernadora Tere Jiménez para hacer equipo por un mejor Aguascalientes.

Como parte del festejo que se realizó en las instalaciones del Foro de las Estrellas, las y los asistentes disfrutaron de una comida, rifa de regalos, además de música en vivo a cargo de la Sonora Santanera, que puso el ambiente para que las familias y personas adultas mayores disfrutaran de una tarde de celebración.

En el evento también estuvieron presentes la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo; Héctor Castorena Esparza, director general del Sistema DIF Estatal; Hugo Aguilera Cordero, director general del DIF del Municipio de Aguascalientes; Ma. de Jesús Ramírez Castro, directora del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores; Norma Adela Guel Saldívar, secretaria de la Familia, además de las presidentas de los DIF Municipales; Patricia Cárdenas, directora del Instituto Aguascalentense de las Mujeres; Antonio Abad Mena, director general de la Beneficencia Pública del Estado; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Natzielly Rodríguez Calzada, directora general del Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes del Estado; Alejandro Vázquez Zúñiga, director general del Instituto Cultural de Aguascalientes; Israel Ortega González, director general del Ficotrece; Alejandro Monreal Dávila, director general del INEPJA, entre otros funcionarios estatales.