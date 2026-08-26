¡Vive el Eclipse Parcial de Luna en el Museo Descubre!

El jueves 27 de agosto, acompáñanos a disfrutar de una noche muy especial bajo las estrellas. La Luna alcanzará hasta un 93 % de oscurecimiento, regalándonos un espectáculo astronómico excepcional.

Explanada del Planetario

A partir de las 20:00 h

Entrada gratuita

Observación con telescopios

Acceso al Observatorio Astronómico

Cafetería y camiones de comida (food trucks)

Música ambiental

20:34 h | Inicio de la fase parcial

22:13 h | Máximo del eclipse

23:52 h | Final de la fase parcial

¡Ven con tu familia y sé parte de una noche inolvidable en el Museo Descubre!

La observación estará sujeta a las condiciones meteorológicas y a que el cielo se encuentre despejado.