¡Vive el Eclipse Parcial de Luna en el Museo Descubre!

El jueves 27 de agosto, acompáñanos a disfrutar de una noche muy especial bajo las estrellas. La Luna alcanzará hasta un 93 % de oscurecimiento, regalándonos un espectáculo astronómico excepcional.
Explanada del Planetario
A partir de las 20:00 h
Entrada gratuita
Observación con telescopios
Acceso al Observatorio Astronómico
Cafetería y camiones de comida (food trucks)
Música ambiental
20:34 h | Inicio de la fase parcial
22:13 h | Máximo del eclipse
23:52 h | Final de la fase parcial
¡Ven con tu familia y sé parte de una noche inolvidable en el Museo Descubre!
La observación estará sujeta a las condiciones meteorológicas y a que el cielo se encuentre despejado.