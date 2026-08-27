Atenderá la Sader Problema de Cuotas Energéticas de 135 Campesinos: Carrera

Espera Deslindar a “los Movimientos Políticos Auténticos” de los Falsos

Por Gabriel Rodríguez Piña

Omar Carrera, subsecretario de Concertación Política en el gobierno de Zacatecas, dijo que los campesinos inconformes con el conflicto de cuotas energéticas tendrán en breve un encuentro con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del gobierno federal, en la persona de Columba Jazmín López Gutiérrez, nueva titular de la dependencia.

Carrera dijo que esa funcionaria les atenderá de manera directa respecto de sus inquietudes relacionadas con el pago de los PEUA (Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía eléctrica de uso agrícola) de los años 2023 y 2024, para un promedio de 135 campesinos que esperan regularizar su situación y acceder a la cuota tripartita con un costo por 40 millones de pesos.

El funcionario refirió que se espera regularizar todos los procedimientos demandados por los agricultores y que “ellos esperan también se resuelvan esos problemas ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la propia Sader a partir de ese y otros temas con avances de 90 por ciento al momento”.

Sin embargo, en ocasiones ese tipo de hechos no se pueden resolver porque hacen falta requisitos o bien los campesinos están fuera de la norma, que se valora aun cuando se esperan respuestas positivas.

“Pero de 423 casos, solamente faltan por resolver esos 135 casos en el PEUA de esos dos años, pero esperamos que no haya marchas y manifestaciones ante la atención de sus demandas satisfechas para cantidades cercanas a los 40 millones de pesos”, reiteró.

“No es un tema de gobierno estatal sino del federal, por lo que esperamos que Sader autorice que el tema se pase a la CFE y poder deslindar a los movimientos políticos auténticos de los que no lo son”.