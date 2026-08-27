“Estos Tractores no Deberían Estar Aquí; Deberíamos Estar en el Campo”

Productores Trasladan su Protesta al Centro Histórico

Por Nallely de León Montellano

La tarde de este miércoles, productores de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas trasladaron este miércoles su protesta al Centro Histórico de la capital, donde arribaron con tractores, lonas y pancartas hasta Plaza de Armas para exigir atención a los problemas que, aseguran, mantienen en riesgo la actividad agrícola del estado.

Los campesinos señalaron que llevan alrededor de 20 días en plantón frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), sin que se concreten los acuerdos y reuniones que les han sido planteados.

Severiano Zamarrón López, dirigente de la organización, explicó que una de las principales demandas está relacionada con el rezago de trámites ante Conagua, situación que ha generado complicaciones para los productores en el acceso al subsidio de energía eléctrica para uso agrícola.

Detalló que existen alrededor de mil 600 trámites pendientes ante la dependencia federal y estimó que cerca de 700 corresponden a integrantes de la Unión de Pozos Agrícolas.

Advirtió que, si estos procedimientos no avanzan durante los próximos dos meses, los productores podrían volver a quedar fuera del subsidio de la cuota energética, lo que agravaría todavía más la situación económica que enfrenta el campo.

Zamarrón López señaló que el problema se arrastra desde hace aproximadamente tres años y se originó, entre otras cosas, por retrasos burocráticos que dejaron a los productores sin documentación que acreditara oportunamente sus solicitudes.

A esto se suman, dijo, adeudos y procedimientos legales derivados de la situación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Indicó que la organización tiene conocimiento de alrededor de 30 demandas penales federales contra productores, relacionadas con estos problemas administrativos.

Estimó que el impacto económico acumulado para los productores involucrados podría superar los 300 o 400 millones de pesos, aunque aclaró que la cantidad varía dependiendo de cada aprovechamiento y de la situación particular de los usuarios.

“Es impagable”, sostuvo, al señalar que los productores no generaron deliberadamente estas condiciones, sino que se vieron afectados por trámites que no avanzaron en tiempo y forma.

Durante su movilización, los productores también solicitaron la intervención de las autoridades estatales. Zamarrón López hizo un llamado al gobernador, al secretario general de Gobierno y a los diputados locales para que acompañen las gestiones ante las instancias federales y se busquen alternativas para atender la problemática.

Aunque reconoció que las principales facultades para resolver los trámites corresponden a dependencias federales, consideró que el estado y el Congreso local también deben involucrarse ante las consecuencias que la situación tiene para el campo zacatecano.

Los productores insistieron en que su intención no es afectar a la ciudadanía y señalaron que su permanencia en la capital responde a la falta de atención a sus peticiones. Por ello, además de hacer visibles sus demandas con la movilización de tractores, buscaron entablar diálogo con autoridades estatales.

Zamarrón López afirmó que permanecerán en protesta el tiempo que sea necesario, pues, dijo, mientras los productores enfrentan el incremento en los costos de energía eléctrica, diésel e insumos y los efectos de la sequía, cada vez cuentan con menos condiciones para continuar produciendo.

“Estos tractores no deberían estar aquí; deberíamos estar en el campo”, expresó, al insistir en que el objetivo de la organización es mantener la actividad agrícola y contar con condiciones que permitan a los productores seguir generando alimentos en Zacatecas.