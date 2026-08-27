La UAZ Deberá Apretarse el Cinturón Para Recibir Auxilio Estatal y Federal: Contreras

“La Universidad ya Tocó Fondo”, Advierte la Titular de Finanzas

Por Gabriel Rodríguez Piña

Ruth Contreras Rodríguez, secretaria de Finanzas en el Gobierno del Estado de Zacatecas, dio a conocer que gobierno estatal apoyaría con 200 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) para pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Con ello, dijo, “comenzaríamos a destrabar” algunos de los principales problemas económicos, sin omitir que UAZ necesita 700 mdp en lo inmediato, antes de octubre, para pagar salarios a trabajadores y maestros pero es un hecho que, este año, “la Universidad ya tocó fondo”.

Lo anterior ocurre bajo un esquema de quiebra financiera universitaria como parte de un pasivo por cuatro mil 800 millones de pesos, cuyo anatocismo alcanza una cantidad cotidiana creciente por tres millones de pesos sobre ese fondo no liquidado ante diversas instancias como el ISSSTE.

Contreras Rodríguez informó que “se ha brindado la misma cantidad de apoyos (200 mdp) en relación con ejercicios anteriores ya que de otro modo que se hubieran dado afectaciones al respecto por parte del Servicio de Administración Tributaria”.

Advirtió que el año próximo a concluir gobierno estatal también apoyará a la UAZ en aspecto, “en el que se ha venido contribuyendo desde 2024 con recursos para saneamiento más allá de los dos mil 600 millones de pesos de subsidio ordinario que anualmente se entregan a esa institución educativa”.

Respecto del subsidio federal que se entrega a la Universidad, recordó a los presentes que “éste no ha crecido sino que tiene un comportamiento similar al de hace 30 años (1996) mientras que desde Finanzas hemos seguido apoyándola”.

Asimismo, indicó que se destinarían alrededor de mil millones de pesos para 2027 “en acompañamiento a la Universidad”, sin detallar en qué aspecto o bien si dicha cantidad sería como parte del ejercicio presupuestario del año venidero.

Al hablar sobre los impuestos recaudatorios que se cobran en la UAZ, dijo que se trata de 200 mdp anuales “pero esa es la voluntad que tiene el gobernador de apoyo (sic), pero nosotros hemos estado con gestiones desde marzo pasado por lo que desde la Secretaría de Educación se le han solicitado al rector medidas de austeridad y disciplina fiscal en las que él desde ahora trabaja”.

Por ello, esperan la presentación de las medidas de austeridad a las que sería sometida en el futuro inmediato la UAZ, “que esperamos nos presente en breve el rector Ángel Román, porque del gobierno federal ese un paso previo para que Mario Delgado, titular de Educación, nos atienda en ciudad de México sobre todo cuando se requieren acciones de fondo”.

Luego de ello destacó que “este año la UAZ ya tocó fondo “en medio de una muy delicada situación financiera, pero se debe ajustar a los dos mil 600 mdp que se la dan cada año” y calculó que, a pesar de ello, “no se la cerraría”.